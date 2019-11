Santa Sé reafirma solução de dois Estados na Terra Santa

A Santa Sé reafirmou esta quarta-feira a defesa da solução de dois Estados como único caminho para a paz na Terra Santa.

Um dia depois de os Estados Unidos terem anunciado uma mudança na sua posição sobre a construção de colonatos judaicos em território palestiniano, considerando que afinal não se trata de uma violação do direito internacional, a Santa Sé lamentou num comunicado a tomada de “decisões que arriscam minar ainda mais o processo de paz israelo-palestiniano e a já frágil estabilidade regional”.

“A Santa Sé reitera a sua posição de uma solução de dois Estados para dois povos como única forma de alcançar uma solução completa para este conflito ancestral”, diz ainda o comunicado.

O Vaticano confirma que apoia o direito a israelitas e palestinianos viverem em paz e segurança em Estados com fronteiras reconhecidas pela comunidade internacional e mantém a defesa das resoluções das Nações Unidas sobre o assunto, pedindo o “respeito pelas legítimas aspirações destes dois povos”.

A construção de colonatos em território palestiniano é um dos maiores obstáculos ao processo de paz. Uma vez estabelecidos os colonatos exigem a construção de estradas e a implementação de perímetros de segurança que tornam praticamente inviável um estado autónomo palestiniano.

A comunidade internacional opõe-se de forma praticamente unânime à construção destes colonatos, considerando-os uma violação do direito internacional, mas Washington veio inverter essa política, que datava já de 1978, e colocando o Estado americano mais firmemente do lado de Israel no conflito que o opõe à Palestina.