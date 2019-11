Mourinho fará o Tottenham subir ao próximo nível, diz Ricardo Rocha

O Tottenham contratou "um grande treinador, com grande experiência". Ricardo Rocha considera que este acaba por ser um casamento perfeito, porque "Mourinho queria continuar em Inglaterra, era o seu desejo", e em Londres, onde tem casa. "Predicados para ter sucesso nesta nova aventura em Inglaterra", remata o antigo jogador dos Spurs.

"Se calhar, este é o passo seguinte no que pode vir a ser o grande futuro do Tottenham", vaticina o ex-defesa central, em entrevista a Bola Branca .

José Mourinho está de volta ao futebol inglês, para treinar o Tottenham, e entrará num "clube que tem capacidade para ser maior", de acordo com Ricardo Rocha, o último português a jogar no emblema londrino.

"Agora, há uma visão diferente daquilo que o clube pretende e com a construção do novo estádio arrumada, situação que privou o clube de investir tanto na equipa, têm mais à vontade para fazê-lo", explica.

O Tottenham é conhecido por ter "adeptos apaixonantes, que querem muito que o clube vença e que apoiam imenso". Os Spurs têm estádio novo e "um presidente conhecido por não investir muito em jogadores", contudo, com esta aposta, Rocha conclui que, para atingir o êxito, "terão de ser dadas condições a Mourinho para fazer o seu trabalho".

A obra de Pochettino em White Heart Lane



Depois do sucesso no Chelsea e da saída prematura do United, onde apesar de não ter vingado conseguiu títulos, como por exemplo a Liga Europa, Mourinho chega a um clube onde a maior parte dos treinadores, "antes desta evolução toda, não pensariam em treinar o Tottenham".

"Hoje, é reconhecido pelo seu valor, pela qualidade dos seus jogadores e é visto de outra maneira pelos seus adversários", afirma Ricardo Rocha.



José Mourinho é o segundo treinador português a orientar o Tottenham, depois de André Villas-Boas ter permanecido época e meia nos Spurs.