Ricardo Nunes satisfeito por voltar aos treinos após ultrapassar problema oncológico

Ricardo Nunes admite estar satisfeito por poder voltar aos treinos no Chaves, após ter ultrapassado um problema oncológico que afastou o guarda-redes de 37 anos dos relvados durante três meses. Em declarações aos meios do clube transmontano, Ricardo está focado em ajudar a equipa alcançar os objetivos, que passam pelo regresso à I Liga.

"Estou feliz por um regresso que esperava ansiosamente, depois de um momento difícil que ultrapassei. É bom regressar a um sítio onde me sinto bem e onde já fui muito feliz. O mais importante é continuar a trabalhar e ajudar os meus colegas a tentar alcançar o objetivo", disse.

A 20 de agosto, o Chaves anunciava que Ricardo era obrigado a colocar a carreira em pausa, depois de lhe ter sido detetado um "grave problema oncológico". Dez dias depois, Ricardo Nunes foi submetido a cirurgia, no IPO do Porto, que correu "muito bem", e manifestou confiança na "recuperação total".

Temia-se que este problema podia representar o final da carreira do guarda-redes português, de 37 anos de idade. Contudo, cerca de dois meses depois, Ricardo está de regresso aos treinos, sem limitações, e vai preparar com os restantes companheiros a receção ao Belenenses SAD, relativa à quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Formado no Varzim, Ricardo cumpre a terceira temporada no Chaves. Conta, ainda, com passagens pela Académica, União de Leiria, FC Porto, Vitória de Setúbal e Chaves, onde jogava desde 2016. Soma mais de 150 jogos no principal escalão do futebol nacional.