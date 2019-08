Capitão do Chaves interrompe carreira por "grave problema oncológico"

Ricardo Nunes, guarda-redes e capitão do Desportivo de Chaves, foi obrigado a colocar a carreira em pausa, após lhe ter sido diagnosticado um "grave problema oncológico".

"O Grupo Desportivo de Chaves e respetiva SAD vêm por este meio manifestar total solidariedade com o atleta Ricardo. O capitão do clube passa por um grave problema de saúde devido à descoberta recente de um problema oncológico", pode ler-se num comunicado do clube.

O clube flaviense mostrou apoio ao capitão de equipa e diz esperar pelo regresso do guarda-redes.

"Toda a estrutura da instituição está associada a este momento delicado, mas não temos dúvidas de que irá fazer a defesa mais notável da sua vida. Estamos perante um jogador que é uma referência dentro e fora de campo. Um profissional abnegado e um exemplo para todos. Um líder de balneário. Uma referência ao longo da carreira. Estamos certos de que estamos perante uma pausa. Aguardaremos, com serenidade, o regresso deste valente transmontano", acrescenta o comunicado.

Aos 37 anos de idade, este momento poderá ser o do fim da carreira do experiente guardião português, titular na primeira jornada da II Liga, frente ao Nacional, e fora dos convocados na segunda ronda, contra o Mafra.

Formado no Varzim, Ricardo conta com passagens pela Académica, União de Leiria, FC Porto, Vitória de Setúbal e Chaves, onde jogava desde 2016. Soma mais de 150 jogos no principal escalão do futebol nacional.