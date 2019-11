Sem-abrigo. Lisboa quer que “todos os que queiram possam ter oportunidade” de sair da rua

O Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, garante que a autarquia está a trabalhar para garantir que “todos os que queiram possam ter oportunidade para sair da situação de sem-abrigo”.



A garantia foi deixada no espaço de debate do programa da Renascença “As Três da Manhã”, a propósito do objetivo lançado pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa quer retirar sem-abrigo das ruas até 2023.

Medina concorda que “o Presidente sinalize a prioridade”, mas garante que o problema é, atualmente, de grande complexidade

Ainda assim, garante Medina, “o lema do novo plano municipal para o próximo período é que todas as pessoas em situação de sem-abrigo têm que ter uma resposta, seja ao nível habitacional, de emprego ou saúde mental”.

Na mesma linha, o professor universitário João Taborda da Gama considera que, embora não haja “ninguém que não queira resolver a questão dos sem-abrigo”, o problema é “difícil de resolver, porque há problemas estruturais”.