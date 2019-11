Marcelo quer retirar sem-abrigo das ruas até 2023

O Presidente da República quer retirar todos os sem-abrigo da rua até 2023, mas o Governo não se compromete com datas.



Marcelo Rebelo de Sousa falava no final de uma reunião destinada a fazer um ponto de situação da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (ENIPSSA), com a ministra da Solidariedade, Ana Mendes Godinho; a secretária de Estado da Ação Social, Rita da Cunha Mendes, e representantes das organizações envolvidas.

“2023 corresponde ao fim da legislatura que agora começa. A ideia é tudo fazer para que quem quiser possa ter condições para sair da situação de sem-abrigo. É esse o compromisso social traduzido num empenhamento ao longo dos próximos quatro anos”, afirmou o Presidente da República, no final do encontro no Palácio de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa apontou quatro áreas prioritárias de ação no plano de ajuda aos sem-abrigo: habitação, saúde, reinserção social e profissional.

Esta “tarefa comum” não é uma bandeira do Presidente da República, mas de toda a sociedade portuguesa.

A ministra da Solidariedade manifesta o empenho do Governo nesta para resolver o problema dos sem-abrigo, mas não se compromete com prazos.

“O nosso objetivo é um objetivo comum. Estamos todos a trabalhar com esta missão de retirar as pessoas da rua e encontrar soluções para as pessoas que estão em situação de sem-abrigo. É nesse sentido que o nosso compromisso é encontrar as melhoras formas de o fazer”, declarou Ana Mendes Godinho.