Ex-embaixadora na Ucrânia diz ter sido alvo de “campanha de difamação” de Trump

A antiga embaixadora dos EUA em Kiev, Marie Iovanovitch, garantiu esta sexta-feira ter sido vítima de uma “campanha de difamação” de Donald Trump, que se terá aliado a responsáveis ucranianos corruptos para a afastar do cargo – o que aconteceu em maio – e assim levar adiante o seu plano para as relações com o país.

A diplomata foi ouvida pela comissão de Serviços Secretos da Câmara dos Representantes, em Washington, onde o Partido Democrata tenta fazer avançar o processo de destituição do Presidente, com base na tese de que Trump terá pressionado o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, a investigar os negócios do filho de Joe Biden (potencial rival na corrida presidencial do próximo ano), oferecendo em troca ajuda financeira e militar ao país.

Iovanovitch confessou sentir-se intimidada e ameaçada por Trump, inclusivamente durante a própria audição, período que o próprio Presidente aproveitou para publicar um "tweet" em que a acusou de ter piorado a situação em todos os países pelos quais passou.

Pode ver a resposta da diplomata no vídeo acima, após Adam Schiff, o democrata que lidera o inquérito, ter sublinhado que considera a intimidação de testemunhas “um assunto muito sério" – mais tarde, a Casa Branca avançou que se tratava apenas da “opinião pessoal” do chefe de Estado e não de qualquer tipo de pressão.