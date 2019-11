Júlio César aprova Jorge Jesus para selecionador brasileiro

Júlio César considera que Jorge Jesus, que tem causado furor ao comando do Flamengo, seria uma boa escolha para selecionador do Brasil, caso Tite deixasse o cargo.

Em entrevista à Sport TV, esta terça-feira, à margem do Scouting World Congress, no Porto, o antigo guarda-redes brasileiro, que foi treinado por Jesus no Benfica, salientou que "no Brasil também existem grandíssimos treinadores, com grande capacidade de assumir a seleção brasileira". Contudo, o técnico português "também é um excelente nome".

"Não posso mentir, conhecendo e por ter tido a oportunidade de ter trabalhado com ele um ano, acho que o mister [Jorge Jesus] tem totais condições de assumir a seleção brasileira", reconheceu.

Ainda assim, Júlio César sublinhou que "a seleção brasileira está bem representada", apesar das dificuldades que Tite tem revelado em "formar uma seleção ideal":

"Mas isso faz parte desse processo. O Tite é um grandíssimo treinador, tem muita credibilidade no futebol brasileiro por tudo o que vem conquistando nos últimos anos e tem o respeito de muitos adeptos brasileiros."

"Brasileirão está praticamente vencido"

Por agora no Flamengo, e a causar sensação, Jorge Jesus está no primeiro lugar do Brasileirão, com possibilidade de ser campeão já no próximo fim de semana, e na final da Taça Libertadores, que vai discutir com os argentinos do River Plate.

Júlio César assumiu, em entrevista a Bola Branca, que o técnico português está a tornar os sonhos dos adeptos do Flamengo realidade. O ex-guardião aponta para o título do Brasileirão como uma certeza e diz que o "Fla" tem todas as condições para vencer também a Libertadores.

"O campeonato está praticamente vencido. É óbvio que no futebol pode tudo acontecer, o Palmeiras ainda pode chegar, mas o Jesus é um treinador experiente para manter o ambiente tranquilo e os jogadores focados. A Libertadores é o grande sonho, são muitos anos em que a torcida sonha. O momento chegou, falta o último degrau. Têm todas as condições para ganhar, pode fazer história, até porque não sei alguma vez algum clube brasileiro venceu o Brasileirão e Libertadores no mesmo ano", remata.