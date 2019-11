As contas para Jorge Jesus ser campeão no próximo fim de semana

O Flamengo, treinado por Jorge Jesus, pode sagrar-se, matematicamente, campeão brasileiro já no próximo fim de semana.

Para tal, terá de vencer na receção ao Vasco da Gama, em jogo antecipado da 34.ª jornada, na madrugada de quinta-feira, e na visita ao Grêmio, em Porto Alegre. Além disso, o Palmeiras terá de perder ou empatar com o Bahia, no domingo, em Salvador.

O Flamengo tem 10 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, quando estão 18 em disputa. A equipa de Jorge Jesus tem seis para discutir até domingo, ao passo que o Palmeiras tem três. Ou seja, neste cenário, quando faltarão 15 pontos ao Palmeiras para conquistar, a diferença seria de 15 ou 16 pontos. No máximo, o Verdão poderia empatar em pontos.

Aí, entraria em campo o primeiro fator de desempate, que é o número de vitórias. Neste caso, o Flamengo passaria a somar 26 triunfos (neste momento, tem 24), enquanto o Palmeiras continuaria com 19 - e, com mais cinco jornadas por disputar, só poderia chegar, no máximo, às 24.