Estatuto do antigo combatente avança no próximo ano

O ministro da Defesa avançou que o estatuto do antigo combatente vai avançar em 2020. A garantia foi deixada por João Gomes Cravinho em entrevista à Renascença.

“Efetivamente não foi possível na última legislatura. Muito simplesmente porque estávamos demasiado próximos das eleições, mas penso que durante este primeiro ano da legislatura haverá avanços muito significativos”, afirmou o ministro.

Em julho, o Governo retirou a proposta de lei sobre o estatuto do antigo combatente por dificuldades no modelo de sustentabilidade financeira resultantes das propostas apresentadas pelos partidos no parlamento. Uma das propostas que iria estar em debate na era a acumulação de benefícios para os antigos combatentes, que já esteve em vigor entre 2002 e 2008, e que poderia causar problemas de sustentabilidade financeira no futuro, alegou uma fonte do executivo.



O executivo, liderado pelo socialista António Costa, estimou em sete milhões por ano a despesa com estas alterações propostas pelos três partidos, num documento enviado aos deputados da comissão. A estes sete milhões/ano, juntam-se os 82,7 milhões ainda em dívida pelo Ministério da Defesa Nacional à Caixa Geral de Aposentações.

Um dos efeitos da retirada da proposta pelo Governo foi não haver alterações à lei e o adiamento do estatuto do antigo combatente.

Confrontado com as declarações do Almirante Silva Ribeiro, o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, que falou na Renascença numa situação insustentável, o ministro desmente e sublinha que é necessário um trabalho conjunto.