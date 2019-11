Vitória amarga para o PSOE e impasse sem fim à vista em Espanha

O PSOE de Pedro Sanchez venceu as eleições em Espanha mas sem maioria absoluta e mesmo com menos mandatos do que tinha conseguido em abril, numa eleição que fica marcada pela subida em flecha da direita populista. Contados os votos, o PSOE conseguiu 120 lugares no Parlamento, menos do que os 123 que tinha conseguido em Abril. António Costa já felicitou Sánchez pela sua vitória. No seu discurso, depois de conhecidos os resultados, o líder socialista espanhol pediu "generosidade e responsabilidade" aos restantes partidos para poder desbloquear o impasse político que o país vive há quatro anos, deixando claro, contudo, que não conta com os que têm "discursos de ódio".

Quem ganhou votos foi o PP, de Pablo Casado, embora ainda assim não tenha conseguido ir para além do segundo lugar. Em abril o Partido Popular tinha conseguido apenas 66 deputados, mas consegue agora 88. Ao final da noite Casado disse que Espanha não pode continuar neste impasse, mas sublinhou que com estes resultados o país fica ainda mais difícil de governar. "Hoje o Partido Popular teve um bom resultado eleitoral, mas Espanha teve um mau resultado eleitoral, para a sua governabilidade e para o seu futuro", disse Casado. "Sánchez perdeu o seu referendo, Sánchez fracassou, esse é o grande resultado do dia de hoje."

O maior vencedor desta eleição foi mesmo o Vox que apesar de apenas ter conseguido o terceiro lugar, viu a sua base eleitoral reforçada desde as eleições de abril, ultrapassando assim o Ciudadanos, um dos principais derrotados, e o Podemos de Pablo Iglesias. O Vox tinha conseguido eleger 24 deputados em abril e mais que duplica esse número para 52. O partido já recebeu os parabéns de Matteo Salvini, líder da Liga, o partido de direita populista italiano.

Numa primeira reação, apurados quase 100% dos votos, o líder do Vox, Santiago Abascal, agradeceu aos seus eleitores e prometeu que não os vai defraudar. “Quero em primeiro lugar mandar uma mensagem de gratidão aos 3,5 milhões de espanhóis que confiaram em nós. Mas sobretudo quero fazer-vos uma promessa: Não vos vamos defraudar e defenderemos o mesmo que nestes anos de campanhas eleitorais. Há onze meses não tínhamos representação em nenhuma instituição, hoje somos a terceira força política de Espanha, temos 52 deputados. E mais, fomos o partido que mais subiu em votos e mandatos, e isso tem um significado muito importante”.