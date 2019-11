Mãe que abandonou bebé "vivia em condições precárias na via pública"

A mulher de 22 anos que abandonou um recém-nascido num ecoponto “vivia em condições precárias na via pública”, informa a Polícia Judiciária nesta sexta-feira, em conferência de imprensa. As autoridades não classificam, contudo, a mulher como uma sem-abrigo.

As informações foram prestadas por Paulo Rebelo, da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária, em conferência de imprensa. Paulo Rebelo esclareceu que o parto aconteceu na rua, perto do local onde foi encontrado o recém-nascido.

A Judiciária também não revelou a nacionalidade da detida por considerar que "não é relevante para o esclarecimento dos factos". Adiantou ainda que a mulher, sem antecedentes criminais, foi detida devido aos "fortes indícios de ser a autora de homicídio qualificado na forma tentada".

Paulo Rebelo esclareceu que a mulher não declarou estar grávida a ninguém e que, após o parto, "não deu entrada em nenhum hospital, nem em nenhum centro de saúde".