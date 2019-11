Rui Pinto admite ter cometido atos ilegais, mas acusa Justiça de perseguição e vingança

Apesar disto, Francisco Teixeira da Mota acredita que a colaboração de Rui Pinto com outras polícias europeias poderá acabar por ter reflexos positivos no processo em Portugal.

Dos 147 crimes de que o português está acusado, apenas a tentativa de extorsão tem a moldura penal exigida para poder ser decretada prisão preventiva. No entanto, refere Teixeira da Mota, não há memória de outro suspeito do mesmo crime ser alvo da mesma medida de coação.

Já Ana Gomes, defensora de um regime de proteção legal de denunciantes, afirma que a perseguição judicial a Rui Pinto tem por base a queixa de um fundo que nem sequer tem sede nem paga impostos em Portugal e que, a par disso, tem por trás uma organização mafiosa.

A ex-eurodeputada eleita pelo PS diz que não é apenas o Ministério Público que está a perseguir o denunciante enquanto protege o denunciado. Ana Gomes lembra que o atual secretário de Estado da Administração Interna, Antero Luís, assinou recentemente, enquanto juiz do Tribunal da Relação de Lisboa, uma decisão judicial onde considera a Doyen Sports uma "entidade idónea".

Neste contexto, Teixeira da Mota recorda que, no mandado europeu de detenção, ao abrigo do qual Rui Pinto foi extraditado da Hungria para Portugal em março, constava o crime de ofensa à pessoa coletiva – quando esse é um crime que depende da queixa do ofendido, no caso a Doyen, que a deixou cair.