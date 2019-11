Quem vai suceder a Centeno? Marques Mendes aponta Fernando Medina

Marques Mendes apontou Fernando Medina como possível sucessor de Mário Centeno nas Finanças. O comentador da SIC diz que essa possibilidade está a crescer nos bastidores do PS, embora o secretário de Estado Mourinho Félix seja ainda o substituto mais provável.

No seu habitual comentário na SIC, Marques Mendes deu como certa a saída de Centeno e diz que o ministro e António Costa “estão em rota de colisão”.

O antigo líder do PSD considera que existem vários sinais de que o atual ministro das Finanças pode estar de saída no próximo ano, talvez para o Banco de Portugal. “Mário Centeno foi despromovido na hierarquia ministerial e não falou no debate parlamentar”, apontou.

Marques Mendes considera que já existem duas possibilidades para substituir Mário Centeno na pasta das Finanças. “A solução interna é Ricardo Mourinho Félix e será uma situação de continuidade. No entanto, Costa pode querer surpreender com uma solução fora da caixa já que Fernando Medina fala-se num círculo muito restrito do PS”, avançou.

Noutra temática, Marques Medes falou da ADSE e da auditoria do Tribunal de Contas. Na sua opinião, o sistema só será viável se houver alterações. “O Estado deve à ADSE 184 milhões de euros”, recordou Marques Mendes, que disse que “alguns estão a pagar, enquanto o Estado não paga”, ao mesmo tempo que o Governo “meteu na gaveta um estudo que permitiria resolver os problemas” do sistema. “Já que os ministros não fazem nada, faça o primeiro-ministro, ponha ordem na casa”, disse.