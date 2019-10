Se nada for feito ADSE terá saldo negativo no próximo ano

A ADSE é viável no curto prazo, mas, para que o seja também no médio e longo prazo, será necessária a intervenção do conselho diretivo do organismo e dos dois ministérios que o tutelam: o das Finanças e o da Saúde.

A conclusão é do Tribunal de Contas, no relatório de auditoria de seguimento à ADSE, publicado esta quarta-feira. A instituição de fiscalização e controlo de dinheiros públicos conclui pela necessidade de medidas que garantam a manutenção da atratividade do plano de coberturas e em função da necessidade, capacidade e vontade de realização de receitas, e não apenas da diminuição de despesa. Contas feitas, os excedentes acumulados não são suficientes para cobrir as despesas da ADSE no médio prazo. Quer isto dizer que, se nada for feito, a ADSE irá apresentar um défice anual de 17 milhões de euros a partir de 2020. Nesse cenário, os excedentes acumulados até este ano, de 535 milhões de euros, podem desaparecer em sete anos, até 2026.

Há riscos e há também problemas definidos: desde a última auditoria passaram quatro anos e as recomendações de então, que tinham como objetivo visar a sustentabilidade da ADSE, não foram implementadas pelo ministérios das Finanças e da Saúde. A radiografia, os buracos e as falhas A radiografia ao estado atual da ADSE, tirada pelo Tribunal de Contas não é nada satisfatória. Em quatro anos, entre 2013 e 2017, o universo dos beneficiários tornou-se muito mais velho. Os utentes com idades entre os 30 e os 40 anos decresceram cerca de 42%, um envelhecimento que se refletiu no aumento dos custos médios com os beneficiários, de 8% ao ano (mais de cem euros por pessoa, em números absolutos). Prevê-se também que a idade média dos quotizados aumente de 59 anos em 2017 para 63 em 2028. O Tribunal de Contas refere que, apesar de haver estudos nesse sentido, a ADSE não alargou o seu universo de utentes. Se tal já tivesse sido feito, em 2017 teriam entrado na ADSE 11 milhões de euros adicionais e, em 2018, 42 milhões de euros. Recados para o Orçamento de Estado No caso das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, esta auditoria detetou uma situação no mínimo curiosa: os quotizados da ADSE financiam duplamente os cuidados de saúde que lhes são prestados, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e também das sub-regiões de saúde. Serviços esses “aos quais têm direito constitucionalmente enquanto cidadãos nacionais” e que ascendiam, no final de 2017, a 55 milhões de euros.