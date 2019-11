Depressão Amélie coloca Portugal sob aviso amarelo

Esperam-se períodos de chuva e vento intenso durante o fim-de-semana em Portugal continental, provocados pela depressão Amélie que se centrou a sul da Islândia às 21h00 da passada sexta-feira, alerta o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, “a depressão não deverá ter impacto significativo no estado do tempo, prevendo-se a ocorrência de precipitação e intensificação do vento a partir do final do dia 2, no litoral Norte e Centro e nas terras altas, devido à aproximação e passagem de um sistema frontal associado à depressão”.

O IPMA não colocou avisos para este sábado, mas no domingo os distritos de Viana Do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão em aviso amarelo.

A acumulação de precipitação não deverá atingir valores correspondentes ao aviso amarelo, no entanto a rajada máxima nas terras altas irá ter intensidades até 90 km/h, no limiar mais baixo do aviso amarelo.

Haverá também agitação marítima forte e consequente emissão de aviso amarelo a norte do Cabo Raso, para domingo.