ADSE devia "estar ao serviço dos beneficiários e não das tutelas"

O representante da Federação de Sindicatos da Função Pública no Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, José Abraão, mostra-se muito crítico do conselho diretivo do sistema público de saúde.

“O conselho diretivo, em vez de estar ao serviço das tutelas, devia estar ao serviço dos beneficiários”, defende.

“Não tenho ouvido aquilo que são as posições dos beneficiários que pagam a ADSE”, insistiu nestas declarações à Renascença.

José Abraão, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP), apela por isso ao Governo que “olhe para isto” e altere o modelo de gestão.

“A ADSE terá sustentabilidade se for gerida de forma diferente, se houver algum alargamento”, defende.

José Abraão reage assim ao relatório do Tribunal de Contas, divulgado esta quarta-feira e segundo o qual, se nada for feito, o subsistema de saúde dos funcionários públicos terá saldo negativo (de 17 milhões de euros) já no próximo ano.

Os excedentes que a ADSE acumulou podem esgotar-se dentro de sete anos, refere ainda o documento.