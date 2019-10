A semana escaldante de Espanha

Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam nesta edição a situação na Catalunha e a polémica trasladação dos restos mortais de Franco.



Com a saída do Reino Unido da União Europeira em novo impasse, descobrimos que há cada vez semelhanças entre o Brexit e os Marretas.

Na actualidade nacional, o Visto de Fora olha para o caso do bebé sem rosto, que lançou dúvidas sobre a actuação da Ordem dos Médicos.

Falamos ainda do novo Governo português, com Begoña e Olivier a estranhar a necessidade de um elenco tão numeroso.

E sabia que foi um antigo futebolista do Sporting o escultor da estátua do Marquês de Pombal , em Lisboa?

