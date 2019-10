Jornadas apostam na importância da comunicação para potenciar visitas a espaços religiosos

“Igreja – Turismo e Comunicação” será o tema central da IV edição das Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo que decorrem em Lisboa esta sexta-feira e sábado.

O encontro pretende apostar na valorização de canais de comunicação e potenciar este setor da Igreja Católica.

José Manuel Pimenta, do Departamento de Turismo do Patriarcado de Lisboa, reconhece o quanto a comunicação “já integra parte importante” da organização dos espaços eclesiais.

Em seu entender, “esta é uma realidade muito importante hoje na vida de muitos mosteiros, igrejas, conventos e monumentos religiosos e constitui uma parte fundamental, manifestado nas estruturas e horários de funcionamento dos espaços”.

Neste encontro “estarão presentes realidades locais, não apenas de Lisboa. O objetivo é proporcionar uma partilha de experiências, pontes e apoios entre dioceses, havendo um ganho mútuo”, frisa este responsável que acrescenta que “a boa comunicação pode ser uma porta de entrada para os turistas visitarem espaços e percorrerem rotas temáticas”.

O setor do Turismo do Patriarcado de Lisboa está a desenvolver uma formação avançada de guias intérpretes, em parceria com a Universidade Católica.

As novas tecnologias têm cada vez mais procura e, no Patriarcado de Lisboa, o aplicativo «Quo Vadis» oferece “um guia no bolso de cada pessoa”. Permite que cada um “possa fazer a sua rota, ou percorrer rotas propostas entre bairros de Lisboa, seguindo temas como «Fátima em Lisboa», «Santo António» ou procurar os presépios históricos”.

José Manuel Pimenta reconhece ainda “a importância de as igrejas estarem abertas e disponíveis, com informações e acolhimento, para quem deseja visitar os espaços religiosos. Não pode haver barreiras a quem quiser entrar numa igreja e deseja sair dela mais rico espiritualmente e pessoalmente”.