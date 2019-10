Aberto concurso para hino e logotipo da JMJ 2022

A organização da Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em Portugal em 2022, anunciou, esta sexta-feira, a abertura do concurso para escolha do logotipo e do hino do evento.

A participação nos dois concursos está aberta a todos, mas o convite é endereçado de forma particular a profissionais e estudantes de design ou de música.

No caso do "logo", este deve incluir necessariamente uma cruz e um referência a Maria, mas aconselha-se a que inclua também outros símbolos e cores alusivas ao património cristão português.

Já o hino deve ser fácil de aprender e de cantar, bem como de traduzir, uma vez que os hinos das jornadas tendem a ter versões em diferentes línguas.

Embora se trate de dois concursos distintos, os prazos coincidem. Os interessados devem começar por manifestar esse interesse até ao dia 4 de Novembro, por email, para "hino@jmjlisboa2022.org", ou "logo@jmjlisboa2022.org". Devem incluir o nome, idades, números de cartão de cidadão e contactos dos envolvidos.

As propostas têm de chegar à organização até ao dia 29 de Novembro, em formato digital, gravado em CD e entregues em envelope fechado, junto do Comité Organizador Local, com a referência "Concurso para o hino/logo da JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2022" bem visível. A morada é Patriarcado de Lisboa, Mosteiro de São Vicente de Fora, Campo de Santa Clara, 1100-472 Lisboa.

Os resultados serão anunciados no dia 27 de Dezembro de 2019, dando assim amplo tempo para os símbolos serem divulgados internacionalmente até ao Verão de 2022, quando o evento tiver lugar.

A JMJ costuma atrair várias centenas de milhares de jovens para o país de acolhimento, podendo mesmo ultrapassar o milhão. A última JMJ teve lugar no Panamá.

Presente no anúncio do concurso, o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Celmente, disse esperar "grande adesão" a este concurso, "porque a JMJ é um acontecimento que toca milhões de jovens - aqueles que já participaram e todos os que estão disponíveis para participar nesta".

Consulte aqui os regulamentos integrais dos concursos.

Domingo de Ramos em Roma

Enquanto decorre a organização da JMJ de Lisboa, prepara-se já um primeiro passo que é a receção da cruz e do ícone que marcam sempre presença.

Estes símbolos serão trazidos pela delegação do Panamá para Roma, onde serão entregues à delegação portuguesa no Domingo de Ramos.

Para o efeito, a organização está a convidar cada diocese a angariar jovens e outros interessados para participar nesta celebração.

Está a ser preparado um pacote para a delegação poder viajar em conjunto, os detalhes do qual, incluindo custo e datas, serão apresentados em breve.

De seguida será apresentado um roteiro para que a cruz e o ícone possam passar por todas as dioceses portuguesas, e possivelmente outras, a tempo de chegarem a Lisboa a tempo das JMJ em 2022.