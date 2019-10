Revolução na suinicultura. Alentejo vai acolher maior unidade nacional de abate

Ora, em janeiro de 2020, passa um ano da primeira expedição, para a China, de 270 toneladas de carne de porco, no valor de um milhão de euros. Dez contentores saíram das instalações industriais da Maporal, em Reguengos de Monsaraz, passando pelo porto de Sines, e tendo como como destino final a província chinesa de Hunan, com 73 milhões de habitantes.

Neste contexto, e seguindo o caminho do crescimento, a aposta na exportação é fundamental, com a China a representar, de acordo com a federação, “mais do dobro das atuais exportações para todos os mercados ativos.”

Entre 2015 e 2018, registou-se um aumento de 4% nos valores de autossuficiência do país, tendo as exportações registado um crescimento na ordem dos 3%, o que, segundo a FPAS, se traduz num aumento do volume de negócios no setor, que, depois de uma crise, dos 490 milhões de euros atingidos em 2015, passou para os 507 milhões de euros em 2018. Em valor, a suinicultura cresceu cerca de 17 milhões de euros nesse período.

“A verticalização desta estrutura, de tudo o que é a industria do porco, desde o seu inicio que começa nos cereais, passa pela criação, o abate, o processo de desmancha e, por fim, os processados, é fundamental, sobretudo em grandes unidades que competem, hoje, no mundo.”

“Já tínhamos um grupo, que é o maior do país com 30 a 40% de produção, tínhamos os mercados já trabalhados, e surgiu-nos este mercado de excelência internacional, o mercado da China, então o que nos faltava?”, refere em entrevista à Renascença .

João Pias, o diretor de Projetos Estratégicos da Maporal, é um dos responsáveis, no terreno, pelo seu projeto de ampliação, pretendendo transformá-lo, até ao final do próximo ano, na maior unidade de abate e transformação de carne em Portugal.

“Nós íamos num comboio elétrico e mudámos para um TGV, com o mercado da China a obrigar-nos a acelerar este investimento”, refere, ainda, Nuno Correia, o presidente do conselho de administração do maior agrupamento de produção de suínos em Portugal.

“Isto é inédito no Alentejo e em Portugal”, assegura à Renascença o presidente da Agrupalto. “Vamos ter aqui, no final de 2020, uma unidade modernizada, adequada aos mais altos padrões de higiene e qualidade e muito automatizada de acordo com o que se faz melhor na Europa.”

Ainda de acordo com João Pias, depois de estar a funcionar em pleno, a renovada e ampliada unidade terá capacidade para realizar o abate de 15 mil porcos por semana.

“Se no final de 2020, conseguirmos inaugurar este espaço, começarmos a exportar os volumes, a qualidade do produto, e tivermos, ao mesmo tempo, as pessoas com as competências necessárias para levar a cabo este projeto, conseguimos, claramente, dinamizar uma região, que estava fora do mapa para este tipo de negócios, e que acaba por aparecer, de repente, como uma cidade que possui o maior matadouro nacional”, finaliza o diretor de Projetos Estratégicos da Maporal.

“Há uma grande confiança no nosso trabalho”

A crise no mercado chinês, com a peste suína africana a reduzir para metade a quantidade de porcos no país, foi a grande oportunidade para Portugal, que há cerca de uma década ambicionava entrar naquele mercado.

A carne de porco é, de resto, componente fundamental da cozinha chinesa. O país produz, por ano, cerca de 430 milhões de porcos, sendo que os consumidores chineses, segundo dados oficiais, comem 55 milhões de quilos de carne de porco/ano.

Marco Henriques, diretor comercial da Maporal, desloca-se todos os meses à China. “Toda a produção que estamos a fazer é 100% para China, tendo em conta que o seu mercado ficou sem carne de porco, derivado à peste. Este é um projeto alicerçado apenas na exportação, daí este investimento para um padrão de elevada qualidade, uma vez que queremos estar ao melhor nível da Europa”, explica à Renascença.

Atualmente com 90 trabalhadores, quando estiver a trabalhar em pleno a empresa deverá empregar cerca de 200 pessoas, efetivando-se as expectativas de exportação de 15 mil porcos (mais de mil toneladas) por semana para o mercado chinês. Estima-se que as exportações para a China rondem os 16% da produção nacional, no corrente ano, e os 30% em 2020, representando cerca de 200 milhões de euros/ano.

“Há uma grande confiança no nosso trabalho”, sublinha Marco Henriques. “Posso dizer-lhe que forneço fábricas do Governo que fazem enchidos e outros produtos e estão muito contentes. Sente-se o bom relacionamento que há entre os dois países”, afiança,

Os créditos deste “bom relacionamento” atribui-os à visita do presidente Marcelo Rebelo de Sousa à China, em abril deste ano, assim como à visita do Presidente chinês, Xi Jinping, a Portugal, no final de 2018.

Menos despovoamento com mais emprego e riqueza

Para a região, a importância deste investimento de 10 milhões de euros traduz-se como mais valia na criação de valor e emprego, aponta o autarca de Reguengos de Monsaraz.

“Este projeto económico preocupa-se também com a questão ambiental e é um projeto de responsabilidade social, sendo criador de um nível de emprego que poderá atingir os 150/200 postos de trabalhos”, destaca José Calixto à Renascença.

O presidente do município alentejano tem consciência de que a região “poderá não conseguir todos os trabalhadores”, destacando, por isso, a preocupação da empresa em recrutar pessoas “oriundas de outros mercados”, trazendo-as para a região com as respetivas famílias.

“Há uma comunidade brasileira relevante nesta unidade, que trouxe as suas famílias, sendo que os miúdos já estão no jardim de infância, na creche, dando-nos a oportunidade de contextualizar e inserir essas famílias e, de alguma forma, inverter aqui a tendência de envelhecimento da população e de desertificação que temos na região”, salienta o autarca.