​Caso Luan: “Recurso do Sporting não tem pernas para andar”

O Sporting procura na secretaria a permanência na Taça de Portugal. O clube leonino apresentou no Conselho de Disciplina uma queixa por alegada utilização irregular do brasileiro Luan Silva pelo Alverca, no jogo da 3.ª eliminatória da competição. Luan foi expulso frente ao Loures, na 7ª jornada do Campeonato de Portugal, no fim de semana anterior ao jogo com o Sporting.



Tiago Machado, especialista em direito desportivo, dá razão ao Alverca. “O Regulamento Disciplinar da FPF é claro. Após um jogador ser sancionado com um duplo amarelo, o regulamento prevê que fique automaticamente suspenso mas apenas na mesma prova. Se foi expulso no Campeonato de Portugal terá de ficar suspenso preventivamente apenas nessa mesma competição. Tendo em conta que o Alverca-Sporting foi um jogo da Taça de Portugal, apesar de ser uma competição organizada pela mesma entidade, é uma competição diferente”, argumenta em entrevista a Bola Branca.

Argumentos do Sporting

O Sporting alega que o jogador deveria ter sido suspenso automaticamente para todos os jogos oficiais. Tiago Machado não concorda. “A suspensão aplica-se na mesma competição e a norma regulamentar é clara. No meu ponto de vista não restam dúvidas que ao atuar na taça, é uma competição diversa”, sublinha.

Sobre a decisão do Conselho de Disciplina da Federação, Tiago Machado antevê que venha a ser desfavorável ao Sporting. “Não conheço o teor do recurso do Sporting. apenas sei o que está plasmado na comunicação social. Mas face ao regulamento em vigor e pelas informações que temos não me parece que o Sporting possa obter razão naquilo que pretende”, refere o especialista em direito desportivo.