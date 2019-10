Bento XVI é a única Unidade de Cuidados Continuados que recebe doentes com demência

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados Bento XVI, em Fátima, é a única da Rede nacional preparada para receber pessoas com demência. Com o número de idosos com algum tipo de demência (sobretudo Alzheimer) a aumentar, esta Unidade serve também de modelo a nível nacional: dá formação e estágios a profissionais de lares e instituições, sobretudo da União das Misericórdias. O edifício foi construído a pensar nas necessidades destes doentes.

Um triângulo sem fim

Quem chega à Unidade de Cuidados Continuados Integrados Bento XVI, em Fátima, apercebe-se da grandeza do edifício mas não da sua forma. É preciso passar a Receção e ultrapassar as portas codificadas por questões de segurança para se ver o corredor largo e luminoso, separado do exterior por enormes paredes de vidro. Lá fora, o jardim bem cuidado, cheio de cor e de aromas é o núcleo do edifício.

Em forma triangular, feito de raiz para acolher doentes que além de alguma enfermidade temporária, têm demência. “A estrutura do edifício foi pensada de forma a que a pessoa possa deambular livremente, sentir que não está presa porque no fundo, é um triângulo sem fim. E se estiver no piso de baixo, até pode ir ao jardim”, explica à Renascença a psicóloga Helena Pedrosa.

As pessoas chegam à UCCI através da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Podem vir de qualquer ponto do país, mas a predominância é do Centro e Sul e preferencialmente, com algum tipo de demência.

Quando chega, cada utente é avaliado por uma equipa multidisciplinar, incluindo a avaliação neuropsicológica para conhecer as capacidades mais mantidas, as maiores dificuldades em termos cognitivos, os gostos e hábitos. De acordo com a caracterização, os doentes são divididos em grupos com um determinado perfil cognitivo.

Recordar é viver

Se o tempo o deixar, uma boa parte das atividades é desenvolvida no jardim, ao ar livre. Um jardim sensorial, cheio de cores e cheiros das plantas que alguns utentes tratam e regam. “Vão-se lembrando de outras plantas e árvores e vão dizendo o que faziam nas suas terras. Lembra-lhes a vida que tinham”, revela a animadora social Maria de Jesus, a quem tratam carinhosamente por Ju.

Numa mesa ampla estão espalhadas dezenas de fotos com caras conhecidas para identificarem. Há jogos de tabuleiro, livros e revistas para ler, trabalhos manuais para fazer. Cada um ao seu ritmo.

“Costumo dizer às animadoras que o que interessa, nesta Unidade, não é produzir obras de arte ou poemas muito bonitos. O que interessa é que todos participem ativamente dentro das suas possibilidades. Se a atividade é muito difícil para alguns, então temos que a simplificar, temos que ajudar a que a pessoa participe e sobretudo, sinta que participa”, frisa Helena Pedrosa.

Muitas das atividades são acompanhadas com música, “que têm mais significado para as pessoas porque lhes lembram tempos de juventude e acabam por ter um efeito tranquilizador”, explica Manuel Caldas de Almeida, diretor clínico desta UCCI, que pertence à União das Misericórdias.

O edifício está cheio de trabalhados realizados pelos muitos utentes que têm passado pela UCCI desde 2013, quando foi inaugurada. E de sinais que fazem apelo às rotinas do quotidiano, como a ida ao cabeleireiro ou ao Café das Memórias: uma sala com uma pequena cozinha (onde algumas utentes já fizeram bolos), uma dispensa, mesas e cadeiras, peças ornamentais nos armários e quadros na parede. Há chá e café. E conforme as suas possibilidades, os utentes ajudam a servir. Depois, é um desfiar de recordações … mais entre as senhoras. Os senhores preferem ler o jornal e discutir futebol, revela Helena Pedrosa.