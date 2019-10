​"Ganhámos". Manifestantes pacíficos travam distúrbios de grupos radicais em Barcelona

Centenas de manifestantes independentistas, reunidos na Via Laietana, no centro de Barcelona, impediram grupos de radicais de entrar em confrontos violentos com a polícia e causar distúrbios, semelhantes aos das últimas noites de protesto.



Apesar de o cenário deste sábado ter sido bem mais tranquilo do que aquele que se viveu nos últimos dias na Catalunha, a tensão chegou às ruas de Madrid.

A polícia nacional avançou com uma carga contra manifestantes separatistas reunidos na capital espanhola.

As primeiras cargas ocorreram depois de várias centenas de pessoas tentaram cortar uma das principais avenidas da capital espanhola, a Gran Via. Os confrontos surgem após uma marcha de 4.000 pessoas que pediram "amnistia para todos os presos políticos".

Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas e uma pessoa foi detida. Entre os feridos há três polícias, um em estado grave.

Esta é a sexta noite de protesto contra a condenação de 12 líderes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha.

Nas últimas noites, as manifestações na Catalunha, e sobretudo em Barcelona, ficaram marcadas por confrontos entre grupos violentos e as forças de segurança.

Desde o início da semana de protestos, foram detidas 128 pessoas e 207 polícias ficaram feridos. 800 contentores forma incendiados e 100 veículos policiais sofreram danos.