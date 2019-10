Filipe Avillez: “Sinto que em Portugal está a crescer o interesse pela pureza do futebol"

Filipe Avillez, jornalista da Renascença, escreveu um livro sobre a Taça de Portugal. Acompanhou uma equipa por eliminatória, começando por uma que está a 1600 quilómetros do Jamor, e terminando no dia da festa, no estádio nacional.

O livro “Rumo ao Jamor” é apresentado esta quarta-feira na sede do Casa Pia Atlético Clube, precisamente uma das formações visitadas durante o percurso até à final.

Há várias competições em Portugal. Porquê um livro sobre a Taça de Portugal?

A Taça é especial. Todos os adeptos sentem isso. Claro que o campeonato é, para quem joga na Primeira Liga, o principal objetivo. Mas na realidade sabe-se que essa disputa está reduzida a três clubes, ou mesmo dois.

Na Taça, para além de haver a possibilidade de haver clubes de ligas mais baixas a jogar contra os de topo, existe sempre uma maior dúvida em relação ao vencedor. Nos últimos 20 anos só um clube para além dos três grandes ganhou a liga. Já com a Taça tivemos vários casos de clubes mais modestos a ganhar. Isso tudo contribui para o romantismo da prova e os adeptos sentem-no. Todos sonham com o Jamor e a verdade é que a história mostra que para quase todos esse é um sonho possível, mesmo que os grandes acabem por ganhar a maior parte das vezes, como aconteceu na época que eu capto no livro.

Foi também para fugir das polémicas dos “grandes” e tentar recuperar o futebol mais “puro”?

Foi, sim. Sinto que em Portugal está a crescer o interesse pela pureza do futebol. É muito fácil dizer que se é contra o futebol moderno, mas quem só vai ao Estádio da Luz, do Dragão ou de Alvalade o ano inteiro nunca vai sentir outra coisa que não o futebol moderno, onde é tratado como cliente. A Taça, sobretudo quando os clubes mais pequenos recebem os grandes no seu estádio, e não num emprestado, permite isso. Mas em lado nenhum se sente tanto como num jogo que é mesmo entre dois clubes mais pequenos. Durante este projeto tive a sorte de ir ver muitos jogos desses, jogos em que a qualidade do futebol era o menos importante, o que interessava era o ambiente nas bancadas, a festa e a diversão.

O livro chama-se “Rumo ao Jamor”. Qual é a ideia base?

Existe um estilo de livro bastante popular em Inglaterra que é o “Road to Wembley”. Julgo que em Portugal é a primeira vez que se faz algo do género.

Comecei por localizar o clube participante na Taça geograficamente mais distante do Jamor. Eram dois, o Graciosa Futebol Clube e o Marítimo da Graciosa, que são vizinhos e rivais de Santa Cruz da Graciosa, nos Açores. O GFC jogava no continente, contra o Casa Pia e o Marítimo jogava nos Açores, por isso fui ver os primeiros ao Pina Manique. A partir daí segui um clube diferente em cada eliminatória, até ao Jamor. Optei por seguir clubes mais pequenos, pelo menos até às meias-finais, altura em que isso se tornou impossível.

Termino com a final, no Jamor mesmo. Aí o foco não é um clube, mas sim o fenómeno do Jamor e da festa da final da Taça.

Resumindo, trata-se da caminhada até ao Jamor, a começar pela primeira eliminatória da Taça, que muitas vezes passa despercebida porque os “grandes” ainda não estão presentes.

A viagem começa a 1600 kms do estádio nacional com um clube dos Açores e, a partir daí, escolhes um clube por eliminatória. É isso?

Exatamente. A escolha do Graciosa obedeceu a esse critério, a partir daí a minha regra era seguir sempre o vencedor, ou o adversário do vencedor, seguindo uma linha até ao Jamor. Mas tinha para mim muito claro que o livro não deveria ficar refém desse princípio e se fosse preciso quebrar a regra para ir ver outro clube mais interessante, assim faria.

Como o Casa Pia derrotou o Graciosa, foquei o Casa Pia na segunda eliminatória. Trata-se de um clube único, por não ser associado a uma localidade e sim a uma instituição. Dá-se ainda a curiosidade de os adeptos do Casa Pia, que são na esmagadora maioria ex-alunos, sentirem que são os verdadeiros guardiães da identidade da instituição, porque dizem que desde que acabou o internato a Casa Pia perdeu a mística.

Como o Casa Pia venceu outra vez, no jogo seguinte acompanhei o seu próximo adversário, o Angrense, um dos principais clubes dos Açores, que tem também uma história muito curiosa.

O Casa Pia voltou a vencer e saiu-lhe o Paços de Ferreira, fora. Aí decidi quebrar a regra, porque já conhecia Paços de Ferreira e queria ir a um estádio diferente. Nessa quarta eliminatória a sensação era o Vale Formoso, das Furnas, em São Miguel, que era o clube de divisão mais baixa ainda em prova. O caminho do Vale Formoso tinha sido incrível. Derrotado na primeira eliminatória, foi repescado e depois perdeu com o Leiria por 3-0, mas o Leiria acabou por ser eliminado na secretaria. Os Açorianos venceram a terceira eliminatória num jogo épico em casa, debaixo de chuva, no prolongamento e depois saiu-lhes uma viagem a Tondela. Por um lado não queria acompanhar uma terceira equipa dos Açores em quatro eliminatórias, mas também não queria faltar àquele jogo, por isso foquei o Tondela.

Na quinta-eliminatória optei pelo Leixões, próximo adversário do Tondela, que é um clube “enorme” entre os pequenos e com uma massa associativa fantástica. Foi um privilégio estar no Estádio do Mar e ouvir os adeptos mais antigos a falar da única vitória do clube na final da Taça, que foi contra o FC Porto, em pleno Estádio das Antas.

Como queria muito poder contar também a fantástica aventura que foi a vitória do Desportivo das Aves na época anterior, e o Aves ainda estava em prova, fui lá na sexta eliminatória para o jogo com o Braga. Nesse capítulo vou intercalando a história desse jogo e das conversas que tive com os adeptos com a história da Taça que eles ganharam, contada pelos próprios.

Nas meias-finais não havia como fugir ao dérbi Benfica – Sporting, e depois foi a final, no Jamor, que é sempre um dos momentos altos do ano.

Passaste por clubes históricos e típicos. Outros, completamente desconhecidos para o público em geral. Alguma(s) história(s) particular que mais te tenha marcado?

Muitas. Desconhecia, por exemplo, a importância do Casa Pia na história do futebol em Portugal. Não tanto do clube, mas sobretudo dos casapianos. Sabemos que os fundadores do Benfica eram na maioria casapianos, mas a influência vai muito para além disso.

A vitória do Leixões em 61, contra o Porto, e toda a dificuldade que é viver à sombra desse clube, marcou-me bastante também.

O que mais me marcou no Aves e no Tondela foram os adeptos. É raro conhecer adeptos de clubes pequenos que não sofram de biclubite. Muitos apoiam o clube da terra mas também um dos grandes. Eu tive o privilégio de conviver com adeptos que são 100% do seu clube da terra e que o vivem com a mesma paixão com que muitos vivem os grandes. Curiosamente, muitos deles disseram-me que por mais que gostem de estar na Primeira Liga, sentem saudades do futebol mais popular das ligas mais baixas. Isso é algo que nos devia fazer pensar.

Sendo Taça, os adeptos levam a coisa mais pela “desportiva”? É diferente ver um jogo de Taça ou de campeonato?

É muito diferente porque na Taça é tudo ou nada. À exceção da meia-final, jogada a duas mãos, tudo se decide naqueles 90 ou 120 minutos. Para muitos dos clubes, simplesmente passar de eliminatória é já uma festa e abre a perspetiva de ir visitar um estádio novo, um clube diferente. Foi fantástico falar com membros da claque do Aves e saber como se foram apercebendo, pouco a pouco, de que tinham mesmo fortes possibilidades de ir ao Jamor em 2018.

Por outro lado, apesar de ser “mata-mata” também há um ambiente muito mais amigável na maior parte dos jogos. Isso foi especialmente notório nos jogos com os clubes açorianos que vi. Para o Graciosa foi a terceira participação na Taça em toda a sua história, fizeram do Pina Manique a sua casa e, sabendo que a tarefa em campo era quase impossível, apostaram em vencer nas bancadas, com grande sucesso. Isto acontece em dezenas de campos em cada eliminatória e é o que torna a Taça tão especial.

Enquanto acompanhaste os jogos, conseguiste olhar para o lado desportivo? Ou seja, venceu quem mereceu nos jogos que viste?

Talvez o único caso em que isso não aconteceu foi o Leixões – Tondela. O Tondela dominou a maior parte do jogo e de um ponto de vista lógico mereceria ganhar. Aí a força extra de que o Leixões precisava veio de fora do campo, das bancadas. Desse ponto de vista, dos adeptos, o Leixões mereceu ganhar.

Depois houve a final, em que o Porto dominou o jogo quase todo e massacrou nas estatísticas, mas mesmo assim quem levantou a Taça no final foi o Sporting.

Nas meias-finais aconteceu um Benfica – Sporting- Foi mais difícil por serem dois grandes? Por eventualmente ter sido difícil encontrar um ângulo diferente?

Foi sem dúvida preciso escolher outro ângulo, porque só ir aos jogos e falar com adeptos e referir a história dos clubes não iria chegar, já foi feito milhares de vezes. A minha primeira ideia foi fazer o dérbi no feminino, isto é, falar só com adeptas de ambos os clubes. Mas quando comecei a falar com adeptas percebi que não vivem o futebol de forma muito diferente dos homens. As que lá estão sofrem tanto como eles e por isso não me ia dar aquela visão diferente do que queria.

Então acabei por focar outro ângulo que é menos explorado, mas que para mim é fascinante. Falei de famílias divididas. Um casal em que ela é ferrenha do Benfica e ele do Sporting, como lidam com os dias de jogo e como lidam com a educação clubística dos filhos; um sportinguista que é filho de benfiquistas e o único entre dezenas de primos direitos que são todos do Benfica e o lado contrário, um benfiquista que é de uma família tradicionalmente muito ligada ao Sporting e que sofreu para se poder afirmar entre primos que chegavam a dizer-lhe que se o avô fosse vivo não gostaria dele. Finalmente olho para um rapaz fanático do Sporting que fez anos no dia do jogo em Alvalade e foi ver o seu primeiro dérbi, e do seu padrinho, ferrenho benfiquista, que foi também ao jogo, mas estava na bancada contrária.

Pelo meio tive a sorte de ser marcado o jogo de futebol feminino de angariação de fundos para Moçambique, no Restelo, e pude ir também. Foi uma experiência muito peculiar para quem, como eu, está muito habituado a dérbis entre o Benfica e o Sporting e isso também está no livro.

Já não é o teu primeiro livro. Próximas aventuras/livros desportivos?

Não é o meu primeiro livro, não. O primeiro que publiquei foi um livro juvenil sobre a história do Benfica, chamado “As Aventuras de Cosminho”. Depois virei-me para outro dos meus grandes interesses, a religião, com um livro de entrevistas a freiras chamado “Que fazes aí fechada”. Finalmente, escrevi juntamente com o meu pai uma biografia do meu bisavô, um pioneiro da aviação: “Armando Torre do Valle – Um herói do ar em Moçambique”.

Não me faltam ideias para novos livros, incluindo sobre futebol, mas o problema em Portugal é que temos um mercado muito difícil. A maioria dos livros que se publicam sobre futebol em Portugal são biografias, livros exclusivamente sobre um clube, ou então polémicas. Livros sobre a cultura futebolística e a vivência dos adeptos são muito raros. A dúvida é saber se temos mercado para isso, ou se apenas os fazemos por carolice. Se este livro correr bem pode ser que abra caminho a outros, meus ou de outros autores, isso seria excelente.

Entretanto, o próximo projeto é a publicação do “Rumo ao Jamor” em língua inglesa. Já tenho editora assegurada – curiosamente fechei esse acordo antes de garantir uma portuguesa – e deve ser publicado em março de 2020.