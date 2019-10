"A geringonça acabou no domingo eleitoral e não com a divergência com o Bloco"

"A 'geringonça' não foi mais do que um expediente do PS para superar uma derrota eleitoral e acabou no domingo eleitoral, não com a divergência com o Bloco de Esquerda." Quem o defende é Francisco Assis, o ex-eurodeputado socialista que não poupa críticas ao novo executivo que António Costa apresentou na terça-feira ao Presidente da República.

Neste episódio do programa "Casa Comum" da Renascença, Assis e o social-democrata Paulo Rangel não poupam críticas ao novo Governo, ainda que por vias diferentes.

Para o socialista, o importante, agora, é que o partido "mantenha a capacidade de falar à esquerda e à direita" e que se ponha fim ao "discurso inaceitável no PS de demonização da direita".

Já Rangel diz que "não se justifica" o aumento do número de ministros, que de acordo com os planos de Costa farão deste o Governo com maior número de partidos desde 1976.

"Sou contra modelos minimalistas como Passos Coelho tentou, mas ter 19 ministros é para contentar as capelinhas do PS", critica o eurodeputado do PSD. "Pior" que isso, acrescenta, "é não haver renovação". "Marta Temido é uma ministra desacreditada, o ministro da Educação foi medíocre e também tenho reservas sobre a ministra da Administração Pública."