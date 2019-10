Pedro Marques quer afirmar-se no Sporting após passagem na Holanda

É no país das tulipas e dos moinhos que Pedro Marques quer afirmar-se para reclamar um lugar na equipa principal do Sporting. O jovem avançado de 21 anos está emprestado ao Dordrecht, da segunda divisão holandesa, mas acredita que poderia ter tido espaço na equipa principal do Sporting esta temporada, devido à falta de avançados que obrigou a SAD leonina a investir nos empréstimos de Bolasie e Jesé Rodríguez no último dia de mercado.

O ponta-de-lança estreou-se na equipa principal dos leões frente ao Vorskla Poltava, na fase de grupos da Liga Europa, e foi convocado em cinco partidas da I Liga por Marcel Keizer. Em entrevista a Bola Branca, o jovem avançado continua a acreditar na afirmação na equipa principal.

"Tendo em conta a falta de avançados que houve, acho que poderia haver uma vaga para mim, mas foram decisões tomadas no momento. O Sporting depois também conseguiu buscar jogadores para as posições que tinha em falta. O meu objetivo continua a ser ir para a equipa A, e tenho de achar que sou capaz de lá jogar", explica.

Pedro vive dias felizes na Holanda, mas não esconde que gostaria de ter tido oportunidade para continuar na equipa principal dos leões, pelo menos na pré-temporada.

"Fica sempre um gosto amargo, mas o futebol é assim. Se não dá por um caminho, vamos por outro. Isto faz parte da vida dos jogadores e dos clubes e não nos podemos prender ao insucesso. Trabalho para conseguir de outra maneira", diz.

Meia época na equipa principal



Depois de uma temporada completa na equipa B dos leões, em 2017/18, Pedro Marques arrancou a última época na nova equipa sub-23, na Liga Revelação, mas treinou quase toda a segunda metade da temporada na equipa principal, com a confiança de Marcel Keizer.

"Acho que ele acreditava em mim, senão não me iria convocar tantas vezes para treinar, que foi quase toda a segunda metade da época. Não faria isso se não confiasse nas minhas características. É um bom treinador, tem as suas filosofias e adaptou-se ao futebol português. Ajudou-me bastante e gostei do que experienciei com ele", diz, sobre o antigo treinador do Sporting.

A estreia na equipa principal surgiu a 13 de dezembro de 2018, numa vitória por 3-0 contra o Vorskla Poltava, em Alvalade, na última jornada da fase de grupos da Liga Europa, já com a qualificação para os 16 avos de final selada anteriormente. Pedro Marques entrou aos 59' minutos, para o lugar de Fredy Montero, e descreve o momento como "o mais alto da carreira".

"Senti-me muito bem nesse momento, com todo o apoio da equipa, treinadores e adeptos, foi o momento mais alto da minha carreira até agora", descreve.

Pedro Marques fala de uma adaptação fácil e surpreendente na equipa principal: "Sendo mais jovem, achei que iria demorar a integrar-me, mas uma semana foi suficiente para já brincarem comigo, ajudarem-me no posicionamento e nos treinos. O grupo foi impecável e ajudou-me em tudo".

Bruno Fernandes, um dos capitães, é conhecido por ajudar na integração dos jovens jogadores que saltam para a equipa principal do Sporting. Com Pedro Marques, o médio não foi diferente: "Foi o primeiro que veio falar comigo e colocou-me à vontade. É o capitão e desempenha muito bem esse papel. Integra muito bem os jovens", explica.

Na equipa principal, Pedro Marques trabalhou com avançados como Fredy Montero, Bas Dost, e Luiz Phellype. O jovem ponta-de-lança não esconde que observava muito o ponta-de-lança holandês.

"Aprendi muito, especialmente com o Bas Dost. Observava-o muito, sempre foi muito aguerrido e quer sempre mais. Quando eu falhava um remata, ele batia palmas e motivava-me. Não ficava chateado quando eu fazia golo e ele não. Ajudou-me muito a evoluir como avançado e profissional", explica.