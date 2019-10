Catalunha

Justiça espanhola volta a emitir mandado europeu de detenção contra Puigdemont

14 out, 2019 - 13:37 • Redação com agências

Ex-líder do Governo catalão está exilado na Bélgica. Pedido de extradição surge após a condenação, esta segunda-feira, dos dirigentes políticos envolvidos no referendo para a independência da Catalunha, com penas que chegam aos 13 anos de cadeia.