“Novo fôlego” no processo de canonização do Padre Cruz

O processo de canonização do Padre Cruz gozou recentemente de um “novo fôlego” com a conclusão do processo histórico, e entra agora numa nova fase.

Depois de 10 meses a avaliar este processo, a Terceira Comissão Histórica “apresentou a relação dos seus trabalhos ao Tribunal Eclesiástico da Causa no passado dia 1 de Outubro”, precisamente o dia em que se assinalaram os 71 anos da morte do Padre Francisco Rodrigues da Cruz, refere um comunicado da Província Portuguesa da Companhia de Jesus. O Notário do Tribunal validou e atestou os documentos.

A comissão de peritos afirmou “nada ter encontrado que impeça a canonização do Padre Cruz”.

Encerrada esta importante fase, “o relatório e os documentos terão de ser agora apresentados pelo postulador, padre Pascual Cebollada, à Congregação para as Causas dos Santos, para serem aprovados”.

A congregação terá agora que nomear um relator “que depositará no postulador da Companhia de Jesus e no vice-postulador, padre Dário Pedroso, o encargo de redigir a ‘Positio’, que é o documento final que resumirá toda a vida do Padre Cruz, a sua biografia, bem como os documentos e testemunhos que pretendem atestar a sua vida de santidade, assim como o documento agora apresentado pela Comissão Histórica”, refere esta nota dos Jesuítas.

Quando este documento final for enviado para a Congregação para as Causas dos Santos, estará concluída “a fase diocesana do processo de canonização, cabendo depois à Santa Sé a condução da causa. Antes da canonização, o Padre Cruz terá ainda de ser declarado beato, sendo necessário atestar um milagre atribuído à sua intercessão”.