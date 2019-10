Lázaro Oliveira: "Varela e Matias vão trazer força ao ataque"

Lázaro Oliveira, que treinou Silvestre Varela no Estrela da Amadora, em 2008/09, antes de este rumar ao FC Porto, saúda o regresso do extremo ao futebol português, para o Belenenses SAD.

Varela, que conquistou uma Liga Europa e três campeonatos pelo FC Porto, deve ser oficializado, ainda esta quarta-feira, como reforço do Belenenses SAD, com contrato válido até ao fim da temporada. A caminho dos 35 anos de idade, o internacional português escolheu bem o destino, acredita Lázaro Oliveira.



"Falei com o Silvestre Varela há cerca de um mês, mês e meio. Na altura, não se perspetivava este regresso a Portugal porque ele tinha outras opções. Neste momento, o Belenenses afigura-se como um bom clube para a carreira dele e o Silvestre ainda pode emprestar muita coisa à equipa. No Estrela da Amadoram fez uma grande temporada, que lhe permitiu dar o salto para o FC Porto. Sempre foi um grande profissional, desequilibrador, tecnicamente fantástico e vejo com bons olhos o regresso do Varela a Portugal", refere, em entrevista a Bola Branca.



Belenenses mais forte com Varela e Matias

O Belenenses SAD reforça-se com Silvestre Varela e também chegou a acordo com Marco Matias, ex-Sheffield Wednesday. Dois bons reforços, sublinha, nestas declarações à Renascença, Lázaro Oliveira.



"O Belenenses está carenciado de bons jogadores. É uma fase difícil da época, depois da troca de treinadores. São dois jogadores que conhecem bem o futebol português e podem ajudar muito a equipa. O Belenenses tem uma boa organização defensiva, mas faz poucos golos e, com estes dois jogadores, de grande qualidade, vai ganhar muita força em termos ofensivos", conclui.