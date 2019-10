Varela e Marco Matias reforçam o Belenenses

Silvestre Varela e Marco Matias são reforços do Belenenses, segundo escreve o "Maisfutebol", já com uma fotografia dos dois jogadores com a camisola do emblema português.

De acordo com a publicação, o internacional português tem acordo para assinar até ao final da época. Varela está sem clube após ter terminado vínculo com o Kayserispor, que representava desde janeiro de 2017.

Este será o regresso de Varela ao futebol português, onde brilhou ao serviço, principalmente, do FC Porto. Venceu uma Liga Europa, três campeonatos, duas Taças de Portugal e cinco Supertaças.

Formado no Sporting, fez apenas quatro jogos na equipa principal, seguido de empréstimos no Casa Pia, Vitória de Setúbal e Recreativo. Desvinculou-se do Sporting em 2008/09 e depois de uma boa época ao serviço do Estrela da Amadora, assinou pelo FC Porto, que representou entre 2009 e 2016. Apontou 50 golos em 236 jogos pelos dragões.

Ao serviço da seleção, esteve presente no Europeu 2020 e Mundial 2014.

Para além de Silvestre Varela, Marco Matias é também reforço do Belenenses. O extremo de 30 anos também regressa a Portugal depois de quatro épocas no Sheffield Wendesday. Antes, representou o Nacional, Vitória de Guimarães, Freamunde, Real Massamá e Fátima.