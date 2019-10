Arcebispo de Évora anuncia nova congregação feminina para a Cartuxa

O arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho, preside, esta terça-feira, à missa de despedida dos monges da Cartuxa de Évora. Será às 18h30, na igreja do mosteiro, com abertura de clausura.

Durante a celebração de amanhã, D. Francisco vai anunciar a entrada naquele espaço de uma nova congregação, feminina, monástica.

O senhor arcebispo preside, esta terça-feira, à Eucaristia que assinala a despedida dos monges da Cartuxa de Évora, depois de várias décadas na cidade. Como devem, a Igreja da região e todos os amigos da Ordem Cartusiana, encarar esta partida?

Sim, é uma despedida, mas é uma despedida de ação de graças pelos 60 anos em que os monges estiveram connosco. É a leitura que devemos fazer. Ao mesmo tempo, queremos comungar com eles a dor da partida, pois os cartuxos amam Évora, amam a sua Cartuxa, quase todos tinham idealizado terminar os seus dias aqui, e ficar sepultados no campo santo desta Cartuxa, o cemitério próprio, monástico. Assim não foi. Vão partir para Barcelona, segundo a sua própria decisão, discernida, em sede própria, que é, de facto, o Capítulo Geral da Ordem Cartusiana.

Partem os monges da Ordem de S. Bruno, mas, senhor arcebispo, o mosteiro não vai ficar vazio por muito tempo…

Sim, é verdade. Vamos ter a alegria de estar com os nossos monges, e tendo em conta que a Cartuxa é um lugar santo, posso já anunciar que vamos ter connosco as irmãs do Instituto das Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará, o ramo feminino da Família Religiosa do Verbo Encarnado. A sua casa geral permanece na Via della Pisana 332, em Roma, Itália. O instituto foi fundado no dia de São José, em 19 de março de 1988, na Argentina, com aprovação canónica.

É, então, um instituto de vida contemplativa ou também de vida apostólica?

Tem os dois ramos, digamos assim. Neste momento o que lhe posso dizer é que essas irmãs são cerca de 1350, espalhadas pelo mundo, com vocação missionária. Estão em países de fronteira, diria mesmo, de periferia do cristianismo. Posso dizer-lhe que estão, por exemplo, no Iraque ou na Síria, mas também em países mais arriscados, que pela sua situação de clandestinidade não deve ser referida. São irmãs que agora vão entrar na Turquia e estão em lugares do mundo de grande pobreza. Ora, estas irmãs têm, também, um ramo contemplativo de 186 monjas, em 16 mosteiros. São esta monjas que vão vir para a nossa Cartuxa e dar vida a esta comunidade. São as Servidoras do Senhor, assim chamadas, estas irmãs do Instituto do Verbo Encarnado, que na sua dimensão monástica vão adaptar-se a este mosteiro.

E, vão já participar na missa de despedida dos monges, neste dia 8?

Virão irmãs missionárias, de Espanha, e também de Almada, diocese de Setúbal, onde estão três irmãs deste instituto religioso. Não virão as monjas contemplativas, pois, por um lado, não costumam sair do mosteiro para estas ações públicas e, por outro lado, porque estão mais longe. Acreditamos que depois das obras necessárias - é necessário rever as celas, cuidar de alguns pormenores, pois a Cartuxa é marcadamente masculina e agora vai passar a ser para senhoras - teremos a alegria de as receber. Vamos passar a ter uma comunidade monástica, feminina, contemplativa na cartuxa de Évora. A cartuxa é já um topónimo, será sempre a nossa Cartuxa. Estas Servidoras do Senhor vão habitá-la.