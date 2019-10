O dia seguinte às eleições. “Costa está muito forte para fazer Governo minoritário"

07 out, 2019 - 02:16 • Ricardo Vieira

A vitória do PS nas legislativas coloca António Costa “numa posição muito forte para fazer um Governo minoritário” sem acordos escritos de incidência parlamentar, defende Nuno Garoupa na Renascença. Luís Aguiar-Conraria afirma que “a geringonça parece ter sido uma exceção” na história da política portuguesa. Nuno Garoupa, professor de Direito e investigador, considera que o PS “não tem necessidade de acordo com o Bloco de Esquerda”. Além disso, “tem a direita completamente enfraquecida e CDU enfraquecida”. “António Costa está numa posição muito forte, como Guterres em 1995, de fazer Governo minoritário que os diferentes partidos irão viabilizando nas mais diferentes medidas durante os quatro anos de legislatura”, vaticina. Para Nuno Garoupa, comentador do programa Conversas Cruzadas da Renascença, “o BE falhou completamente o seu objetivo de ser imprescindível ao PS”. “Os resultados deixam o PS bastante livre para negociar com quem seja e Rui Rio, a manter-se na liderança do PSD, estará disponível para viabilizar as grandes reformas que o PS quer fazer”, sublinha.

“A ‘geringonça’ parece ter sido uma exceção” Luís Aguiar-Conraria, professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, admite que o entendimento de esquerda dos últimos quatro anos terá sido uma exceção na história da política portuguesa. “Quando estava a ouvir o discurso da Catarina Martins foi um bocadinho… na sede do BE estavam a viver um momento um bocado irreal, a pôr-se em bicos de pés. Nada nestes resultados permite ao BE ter um caderno de encargos tão elevado como apresentou. O mais provável é voltarmos ao regime de governos que tínhamos antes das últimas eleições de 2015: quando o PS ganhava à esquerda, ficava o PS a governar em minoria. A ‘geringonça’ parece ter sido uma exceção”, afirma o catedrático. Em relação ao PSD, Luís Aguiar-Conraria considera que o resultado “não parece tão mau como estavam à espera”, à luz da derrocada nas últimas autárquicas e europeias, mas “a direita tradicional portuguesa, PSD e CDS, tem de se refundar”.