Mapa eleitoral continua cor de rosa e Parlamento fica mais colorido

Com quatro mandatos da emigração por atribuir, o PS firmava-se como o grande vencedor das eleições legislativas deste domingo, com 36,65% dos votos e 106 deputados eleitos.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna (SGMAI) - Administração Eleitoral, o PSD foi o segundo partido mais votado, com 27,90% dos votos e 77 deputados.



O Bloco de esquerda (BE) cimenta o estatuto de terceira força política, obtendo 9,67% dos votos (abiaxo dos 10,22% de 2015) e elegendo 19 deputados, o mesmo número de há quatro anos.

A CDU tem perdas significativas, baixando para 6,46% e 12 deputados eleitos, tal como o CDS-PP, com uma quebra ainda mais evidente: 4,25% e cinco deputados.

O PAN, que entrou no Parlamento com um único deputado há quatro anos, reforça posições. O partido animalista atingiu 3,28% e conquista quatro assentos em São Bento.

Uma das grandes novidades destas eleições é a estreia parlamentar de três partidos, cada um deles com um deputado eleito por Lisboa: Chega (1,30%), Iniciativa Liberal (1,29%) e Livre (1,09%).

Houve 129.599 votos brancos (2,54%) e 88.539 votos nulos (1,74%).

De acordo com a SGMAI, estavam recenseados para as eleições de domingo 10.810.662 eleitores, mais cerca de 1,1 milhões do que nas anteriores legislativas, em 2015, devido ao recenseamento automático no estrangeiro.

Mapa cor-de-rosa e recorde de abstenção

O PS foi o partido mais votado em 15 dos 20 círculos eleitorais. Os círculos de Viseu, Vila Real, Bragança, Leiria e Madeira foram aqueles onde venceu o PSD.

A taxa de abstenção registou um novo recorde em eleições legislativas, ao fixar-se em 45,5%, segundo a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).