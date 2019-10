André Silva. "Grande vitória do PAN"

O porta-voz do Pessoas Animais Natureza (PAN) mostrou-se feliz por o partido ter conseguido quadriplicar o número de deputados no Parlamento.

"Hoje assinalamos uma grande vitória do PAN. Somos a quinta força política no Porto, Lisboa, Setúbal e Faro. Quadriplicámos o número de mandatos. Somos o único grupo parlamentar em que os homens estão em minoria, somos um partido feminista", afirmou.



André Silva lembra que o resultado do PAN reflete "o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo desta legislatura e do valor das nossas ideias e propostas. Refletem também a rejeição crescente de modelos, políticas e lógicas que privilegiam determinados setores em detrimento do interesse coletivo".

O líder do partido reforça que “o conservadorismo perdeu a maioria que tinha no Parlamento: PSD, CDS e CDU todos eles perderam mandatos”. Segundo André Silva, “as pessoas estão a perder o medo de apostar em projetos políticos diferentes”.

O porta-voz do PAN garante que os quatro deputados eleitos “vão ser a vossa voz no combate das nossas vidas, as alterações democráticas”, entre outros pontos.

Já na parte de perguntas e resposta, André Silva garante que António Costa ainda não lhe ligou para o felicitar pelo resultado do PAN, mas garante estar disponível para negociar.

O PAN reforça a posição na Assembleia da República de um para quatro deputados.