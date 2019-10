Reações à saída de Cristas. Do "delírio" pós-autárquicas à "cedência à oposição interna"

Assunção Cristas anunciou este domingo que vai abandonar a liderança do CDS, face às projeções que antecipam uma derrota histórica dos centristas nestas legislativas. Face aos resultados antecipados “não restava muito a fazer”, afirma Graça Franco, diretora de informação da Renascença. Henrique Monteiro, por sua vez, aponta falhas a Cristas.

“Perante os resultados não restava muito a fazer. E quanto mais cedo o fizesse mais cedo calaria a oposição interna”, disse Graça Franco durante o especial eleições na antena da Renascença. A diretora de informação diz que Cristas "faz bem" em deixar a liderança neste momento e destaca que “sai depois de dois anos de uma crítica e oposição sistemática a António Costa”.

“Mesmo que ficasse nos limitar superior das projeções, ia ser muito difícil mobilizar. Cristas também tem oposição interna, mais recatada do que a do PSD, mas intensa. Cristas preserva-se dessa luta inglória no congresso, que iria dividir ainda mais as hostes.”