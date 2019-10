PAN “muito otimista" mas "objetivo está alcançado"

A porta-voz do PAN considera que as projeções apontam para um “resultado muito otimista", que pode levar ao reforço do grupo parlamentar.

"O nosso grande objetivo está alcançado. O PAN será certamente capaz de alcançar um grupo parlamentar, duplicando assim a sua representação"



“Vamos aguardar os resultados, pode ainda haver surpresas”, acrescenta Inês Sousa Real.

De acordo com as projeções hoje divulgadas pelas televisões RTP, TVI e SIC, o PAN pode eleger entre 2 e 6 deputados.

A número dois do partido por Lisboa saudou as novas forças políticas que podem vir a entrar no Parlamento e cumprimentou o PS pelo resultado”.

"O PAN está disponível para continuar a dialogar, tal como até aqui tem sido feito, para contribuir para o processo democrático. No demais, vamos aguardar tranquilamente o resto dos resultados desta noite, que certamente nos trarão ainda algumas surpresas", acrescentou.