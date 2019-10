Costa justifica reação exaltada com “ação provocada” da direita

António Costa acusa a direita de fazer uma “campanha de mentira” e de ter posto “um senhor” a provocá-lo com a situação dos incêndios de Pedrógão Grande, em 2017, o que motivou uma reação acalorada do primeiro-ministro, na tarde desta sexta-feira. Na rua Augusta, em Lisboa, Costa exaltou-se com um homem que o acusou de estar de férias no momento dos grandes fogos.

“Devia ter reagido mais calmamente? Seguramente que sim, mas não é por ser político que deixo de ser uma pessoa de carne e osso e também tenho limites quando me atacam com uma mentira. Foi um ataque à minha honra e eu não admito ataques à minha honra”, afirmou aos jornalistas à entrada de um comboio na estação de Santa Apolónia, que o irá transportar para o comício de encerramento da campanha, no Porto

O líder do PS negou que se tivesse tratado de “um momento de tensão” e falou numa “acção provocada” sobre um tema que é “muito sensível” para Costa. “O país viveu uma enorme tragédia a 17 de junho de 2017. Eu não esqueço essa tragédia e nunca esquecerei e é lamentável que alguém utilize uma tragédia daquela dimensão para insistir e persistir numa mentira”, disse.

“É absolutamente falso que estivesse fora do país, estava em funções a 17 de Junho. No dia 18 de junho de manhã, como toda a gente pode testemunhar, estava na Câmara de Pedrógão para me reunir com todos os presidentes de câmara e todas as CCDR [Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional]”, acrescentou.

O secretário-geral do PS fala de uma "calúnia” que o “ofende profundamente" e que tem circulado através de “campanhas negras em que o PSD e o CDS se tornaram especialistas”. “Isto diz muito do caráter dessa gente. É lamentável que a campanha tenha descido a este nível”, concluiu.