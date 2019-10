Costa exalta-se com homem que o acusou de estar de férias nos incêndios

“Mentiroso! Provocador!”. Foi com estas palavras - e bastante exaltado, berrando - que o líder do PS, António Costa, reagiu a um homem que o abordou no fim da "arruada" desta sexta-feira, na Baixa de Lisboa.

Foi já no fim da descida do Chiado, sob o Arco da Rua Augusta, que Costa foi abordado e confrontado por um homem que o acusou de estar de férias durante os incêndios de 2017.

“No dia 18 de Junho [dia seguinte ao do incêndio de Pedrogão] eu estava lá. É mentira isso que está a dizer”, indignou-se António Costa.

O primeiro-ministro e líder do PS perdeu a calma e, aos gritos, chamou “provocador” e “mentiroso” ao cidadão que o abordou.

Acabou por ser um dos seguranças de Costa a retirá-lo da confusão para evitar mais altercações. A mulher de António Costa também acorreu para o acalmar, neste incidente que acabou por marcar a descida a tradicional descida do Chiado, que tinha sido mais animada e participada que a das Europeias, em maio, com o cabeça de lista Pedro Marques.

Depois da tradicional descida do Chiado, a comitiva socialista seguiu de comboio para o Porto, onde vai encerrar a campanha.