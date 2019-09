Carlos César acusa Rui Rio de caluniar quem não é suspeito

Carlos César acusa Rui Rio de querer tornar o Parlamento num tribunal. O presidente do PS falava este sábado à noite num comício ao ar livre, em Guimarães, e não evitou falar do processo de Tancos para criticar o líder do PSD que acusa de caluniar o primeiro-ministro.

Rui Rio "diz num dia que não faz julgamentos na praça pública, mas em outros dias, como no caso de Tancos, pretende transformar a Comissão Permanente da Assembleia da República num tribunal", acusa Carlos César.

O líder do PSD, prosseguiu Carlos César, "sentencia quem nem sequer foi julgado e calunia quem não é suspeito nem acusado”.

“E era uma pessoa assim que queria ser primeiro-ministro de Portugal", declarou Carlos César.

O presidente do PS defende ainda que no PSD “a desorientação é muito grande” e que o partido de Rui Rio não se conforma com os bons resultados da governação.

“O PSD nestas eleições já percebeu que não vai contar com o apoio que julgava que os portugueses lhe podiam dar. Ainda por cima, o PSD recebe más notícias. O desemprego desce, a economia cresce, o prestígio de Portugal no exterior depende do PS e do nosso primeiro-ministro, António Costa. O PSD não se conforma com tudo isso.”

Carlos César foi muito direto no pedido ao eleitorado socialista e não socialista para que dê uma maioria de valor reforçado ao partido nas legislativas.

A obra socialista ser julgada a 6 de outubro, conclui César, que diz ter a certeza que o eleitorado dará a vitória ao PS, indo assim bastante mais longe que António Costa, que tem pedido cautela aos socialistas para que não se fiem nas sondagens.

O caso Tancos está a dominar a campanha. A líder do CDS anunciou este sábado que vai pedir uma nova comissão parlamentar de inquérito, depois de ser conhecido o despacho de acusação. Assunção Cristas quer que as declarações de António Costa e do ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes sejam investigadas pelo Ministério Público.

O líder do PSD, Rui Rio, considera ser "pouco crível" que o primeiro-ministro, António Costa, não estivesse ao corrente da alegada manobra de encobrimento, tendo em conta que o ex-ministro Azeredo Lopes é arguido no caso.