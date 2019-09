Papa vai receber crianças e jovens de Centro Social de Braga

As crianças e jovens abandonados e carenciados do Centro Social Padre David de Oliveira Martins, localizado na freguesia de Ruílhe, em Braga, partem esta sexta-feira para Roma, onde vão encontrar-se com o Papa no Vaticano.

A iniciativa acontece no âmbito dos 60 anos que a instituição está a assinalar desde o final do ano passado.

Será uma audiência privada marcada para este sábado, às 11 horas. Francisco vai receber cerca de meia centena de pessoas, entre crianças, jovens, dirigentes e técnicos deste Centro Social.

A ideia partiu do diretor da instituição, padre Manuel Joaquim Azevedo da Costa, e foi prontamente aceite pelo Santo Padre.

O também pároco da Igreja de São Paio de Ruílhe justificou o desejo de “um encontro pessoal” com o Papa, com o facto do Centro Social, tal como acontece com o Santo Padre, “darem atenção às periferias”, ou seja, aos “mais pobres e desfavorecidos”.

Este encontro tem o apoio do arcebispo primaz de Braga. D. Jorge Ortiga explica que lhe “pediram para solicitar uma audiência ao Papa e o Papa espontaneamente, o que me deu muita alegria, marcou para sábado (dia 28 setembro), às 11 horas, receber o Centro Social Padre David de Oliveira Martins”.

Admitiu que para si é “importante a ousadia que este Centro teve de lembrar-se disto, continuando na linha de um certo pioneirismo, mas depois também a espontaneidade do Papa em receber em audiência privada esta instituição”.

D. Jorge Ortiga, que também acompanha esta comitiva, acredita que será um “momento de grande alegria, de grande festa, que vai marcar a vida destas crianças”.

Conheça o Centro Social David de Oliveira Martins

Criado em 1958, este foi um dos primeiros centros a ser criado em Portugal.

Fundado pelo padre David de Oliveira Martins para dar abrigo a crianças órfãs e abandonadas, o Centro Social acrescentou, em 1993, a valência de Lar da Terceira Idade. Atualmente presta apoio a 250 pessoas, distribuídas pelas valências de Casa de Acolhimento, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Creche, Pré-Escolar e Centro de Aproveitamento de Tempos Livres.

A Casa de Acolhimento, que prossegue a missão inicial do Centro Social, acolhe atualmente utentes entre os dois meses e os 21 anos de idade.



O presidente da direção revela que a instituição gere um orçamento anual de dois milhões de euros, assegurados pelas comparticipações da Segurança Social e dos utentes, mas também por contributos de beneméritos.