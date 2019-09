Morreu o antigo Presidente francês Jacques Chirac

Morreu esta quinta-feira, aos 86 anos, o antigo presidente de França, Jacques Chirac.

A notícia foi avançada pela Agence France Press.

Jacques Chirac foi presidente de França durante 12 anos, entre 1995 e 2007. Antes, tinha sido primeiro-ministro por duas vezes, entre 1974 e 1976 e entre 1986 e 1988. Foi também presidente da Câmara de Paris e ministro da Agricultura e dos Assuntos Internos. Enquanto Presidente da República era também co-Príncipe de Andorra, juntamente com o bispo de Urgell.

Enquanto Presidente de França Chirac tornou-se conhecido por defender uma maior intervenção estatal na economia e no investimento, opondo-se assim à tendência liberal do Reino Unido, liderado por Margaret Thatcher.

Mais tarde foi uma das principais vozes que se opôs à invasão do Iraque, em 2003, pelos Estados Unidos, afirmando que "não se pode transportar a paz num carro blindado". A postura levou os seus críticos a recordar que em 1975 tinha sido responsável por fazer um acordo com o regime de Saddam Hussein para a venda ao Iraque de um reator nuclear. O reator em Osirak já tinha levado Israel a bombardear o local em 1981, alegando que a sua construção constituía uma ameaça grave à sua segurança interna, numa medida que foi criticada por França e pela ONU.

O seu percurso político levou-o do Partido Comunista, em que foi filiado antes de 1962 até á direita. Chirac ficou ainda ligado à história de França por ter promovido um referendo para diminuir o tempo do mandato do Presidente de sete para cinco anos, em 2000, precisamente na altura em que cumpria o seu primeiro mandato. Foi vítima de uma tentativa de homicídio em 2002, às mãos de um atirador durante as celebrações do Dia da Bastilha, a 14 de julho. O homem que o tentou matar estava ligado à Unidade Radical, um grupo de extrema-direita.

Foi elogiado pelo seu papel no reconhecimento da perseguição dos judeus por parte do regime colaboracionista francês, durante a II Guerra Mundial, e depois de abandonar a política fundou a Fundação Chirac, que trabalha na área de prevenção de conflitos e promoção do acesso a recursos e saúde.

A sua carreira política não foi isenta de polémicas, e a 15 de dezembro de 2011 foi condenado em tribunal por desvio de dinheiro público e abuso de confiança, tendo recebido uma pena suspensa de dois anos. No mesmo ano publicou o segundo volume das suas memórias, em que criticou o seu sucessor, Sarkozy, como sendo desleal e ingrato.

Jacques Chirac casou em 1956 com Bernadette de Courcel, com quem teve dois filhos, Laurence e Claude Chirac.