Paulo Andrade sugere autoanálise a Frederico Varandas

"É um problema que tem de acabar de vez, e é preciso alguém que as pessoas vejam como um elo de ligação e acabe de vez com estas guerras", disse, em declarações a Bola Branca.

Guerras internas são o maior problema do Sporting e que Frederico Varandas não conseguiu resolver. Paulo Andrade, antigo dirigente do clube, quer ver erradicada desunião da era dos "varandistas, croquetes, roquetistas, brunistas e sportingados".

Em seis jornadas disputadas, o Sporting ocupa a sétima posição da tabela, com oito pontos, a oito do líder Famalicão e a sete de FC Porto e Benfica.

Paulo Andrade sugere mesmo uma "autoanálise" aos orgãos sociais do clube e à estrutura do futebol, porque considera ser esse um dever daqueles que lideram uma organização.

"Quando estamos à frente de uma organização e no topo da pirâmide, temos de ser os primeiros a analisar a forma como estamos a conduzir e se temos, ou não, condições para continuar. É o dia-a-dia. Neste momento, o que se está a passar é um momento extremamente difícil e que me deixa profundamento preocupado", diz.



"O momento é extremamente difícil" e deixou o antigo responsável pelo futebol com "dificuldade em adormecer", isto depois de mais uma derrota caseira com o Famalicão, por 2-1. Paulo Andrade recusa justificar este desaire com a ausência do capitão Bruno Fernandes e diz mesmo que "mal seria" se não fosse a equipa capaz de "ganhar aos 'famalicões' deste campeonato".