Área 51. A invasão que se transformou numa grande festa

O prometido assalto à Área 51, no deserto do Nevada, Estados Unidos, acabou por se transformar numa grande festa, juntando centenas de pessoas e motivando muita diversão nas redes sociais.

Pelo menos uma rapariga foi detida por breves instantes depois de ter tentado passar a rede, sendo rapidamente libertada. Mas a esmagadora maioria dos presentes apenas queria divertir-se – como admitiram as forças de segurança presentes no local – exibindo cartazes caseiros a pedir a libertação do ET e usando chapéus de folha de alumínio na cabeça, um símbolo humorístico das teorias da conspiração.

Um dos presentes imortalizou-se ao passar por detrás de um jornalista da televisão, durante um direto, a fazer a corrida tornada famosa na série de desenhos animados japonesa “Naruto”, com o corpo todo inclinado para a frente e os braços para trás.