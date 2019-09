Sindicato dos Jornalistas defende violação do segredo de justiça “sempre que necessário”

A também jornalista reage assim, em declarações à Renascença , às afirmações de Rui Rio no debate da rádio . O presidente do PSD quer que os órgãos de comunicação social sejam mais severamente punidos nos casos de violação do segredo de Justiça.

São José Almeida, presidente do Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas, considera que os jornalistas têm de “violar o segredo de justiça sempre que isso for necessário”, sendo sua “obrigação e “dever sagrado” revelar essa informação, caso ela seja de “interesse público”.

Sindicato está contra lei atual

“A atual lei sobre o segredo de justiça já abrange os jornalistas. E, em relação a isso, o sindicato não concorda, sequer, com o conteúdo da lei. Na nossa opinião, o jornalista recebe a informação de fontes”, defende São José Almeida. Se essa informação é “fidedigna”, se as fontes “são de confiança” e se o jornalista está convicto do interesse público, deve publicá-la.

A jornalista considera o assunto “muito complexo” e desadequado no âmbito de uma campanha eleitoral, acenando-se “o fantasma de que os bandidos dos jornalistas são criminosos e que têm de ser criminalizados”.

Na opinião da presidente do Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas, há que olhar “para dentro do sistema judiciário”: “As notícias não aparecem, de manhã, em cima da cama dos jornalistas quando estes acordam. Os jornalistas não sonham com coisas, têm técnicas de trabalho que passam por confiança nas fontes, verificação de factos e estabelecimento de contraditório. Portanto, quando trabalham as suas notícias, eles recebem-nas de alguém. Os jornalistas não assaltam nem arquivos do Ministério Público, nem assaltam tribunais, nem secções da Polícia Judiciária”.