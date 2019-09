Administração Interna ainda não publicou listas de candidatos. “É uma violação da Constituição”

Quatro dias depois do prazo previsto na lei, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) continuava esta quarta-feira sem divulgar as listas de candidatos à Assembleia da República nas legislativas do próximo dia 6 de outubro.

Até à data de publicação deste artigo, a SGMAI recusou dar explicações sobre o porquê de não divulgar as listas. Até ao momento, divulgou apenas um documento que lista, para cada círculo eleitoral, quais os partidos aceites e a ordem por que irão aparecer no boletim de voto.

No entanto, não há qualquer documento oficial publicado com a lista completa dos candidatos de cada partido às eleições.



Em eleições anteriores, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) divulgou estas listas – no entanto, a CNE diz já não ter responsabilidade nesta publicação. "A CNE só não o faz como sempre fez porque foi uma das competências que lhe foram tiradas com a alteração da lei orgânica", diz à Renascença fonte desta instituição. A comissão diz que não quer sobrepor-se às competências do SGMAI, por uma questão de convivência institucional.

Em 2018, a Lei Eleitoral foi alterada e passou a indicar que “a administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna procede à divulgação na internet das candidaturas admitidas”.

Já nas eleições para o Parlamento Europeu, em maio deste ano, foi a SGMAI que publicou as listas de candidatos, como indica a lei.

Tiago Duarte, advogado da PLMJ e especialista na área de Direito Público, considera que, ao não publicar as listas, a SGMAI está a violar a lei e a Constituição.

“Se a SGMAI entende que a lei só a obriga a disponibilizar o nome dos partidos ou das coligações, acho que está a fazer uma interpretação da lei errada, viola a lei porque dela não se retira isso”, afirma o advogado à Renascença. “Essa interpretação é ilegal e também inconstitucional, porque está a pôr em causa o princípio da transparência e da representação política.”

Para o especialista em Direito Público, “havendo dúvidas na interpretação do que deve ser publicado, a interpretação da lei deve ser sempre em conformidade com a Constituição". A par disso, "o princípio da transparência e da representação política exigem que, quando uma pessoa é chamada a votar num partido ou numa coligação, saiba quem são os membros que compõem essa lista, porque é nesses membros que está a votar”.

Nas eleições portuguesas, “quem apresenta as listas são os partidos e coligações mas quem é eleito são os deputados", ou seja, "os membros dessas mesmas listas”, lembra Tiago Duarte.