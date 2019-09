As possibilidades de Lage

O Benfica estreia-se, esta noite, na fase de grupos da Liga dos Campeões e os jornais desportivos lançam o jogo, com um curioso exercício sobre as opções que Bruno Lage vai escolher para defrontar o Leipzig.

O "Record" não tem dúvidas: "Lage vai mexer". Taarabt deve subir no terreno. Samaris e Fejsa lado a lado. Já "A Bola" coloca Samaris ao lado de Taarabat e Jota na frente, com Seferovic. "Admirável mundo novo", titula o diário, referindo-se à estreia de Lage na Liga dos Campeões e de alguns meninos do Seixal. Lage, castigado, fica na bancada. Veríssimo será o treinador principal."Milhões na casa de partida", escreve "O Jogo".

O Leipzig-Benfica está agendado para as 19h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

"O Jogo" faz manchete, no entanto, com tema relacionado com o FC Porto: "História de um projeto inacabado". As deficiências, as virtudes e os planos de Sérgio para Nakajima. O treinador investiu sobre o japonês, após o final do jogo com o Portimonense, e "A Bola" explica que tudo aconteceu porque Nakajima não defendeu.

No Sporting, a arbitragem continua em destaque. "SAD sente-se lesada por arbitragens", escreve o "Record". Dualidade de critérios em causa. "Afinal foram onze", detalha "O Jogo". Os sportinguistas queixavam-se de dez faltas cometidas sobre Bruno Fernandes.

O capitão vai ser aumentado. Sobre para os dois milhões de euros, informa "A Bola".

Ainda sobre arbitragem, o "Record" puxa para a primeira página as queixas do Portimonense. Como Bola Branca avançou, os algarvios vão fazer exposição à Liga, relativamente à arbitragem de Rui Costa no jogo com o FC Porto.