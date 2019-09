Indignação no Algarve. Portimonense vai apresentar exposição à Liga

Theodoro Fonseca não se conforma com a arbitragem de Rui Costa, com supervisão do VAR Vasco Santos, no jogo com o FC Porto e anuncia, em entrevista à Renascença, que irá fazer uma exposição à Liga sobre o trabalho da equipa de arbitragem.

O acionista maioritário da Portimonense SAD sente-se lesado e sublinha que não se trata de uma defesa unicamente do Portimonense, mas de todo o futebol português. "Vamos apresentar queixa para que isso não aconteça mais. Isto não é porque o Portimonense perdeu para o Porto. Nós vamos fazer reclamação em prol do futebol português", esclarece.

O lance que provoca maior revolta a Thedoro Fonseca é o ocorrido aos 23 minutos. Rui Costa assinalou penálti, por mão na bola de Jadson, e o VAR validou a decisão. Thedoro Fonseca diz que "não foi erro humano, foi erro do VAR, foi um erro coletivo".

"É muito claro. A bola não toca na mão, mas no peito. O VAR dá o penálti e fico muito triste porque é uma situação que já não depende só de nós. Dependemos da parte extra campo", lamenta. O dirigente dos algarvios acrescenta que a equipa "não trabalhar a semana inteira para depois ser prejudicada por um erro extra campo".

"O árbitro esteve muito mal e toda a equipa de arbitragem também", conclui.