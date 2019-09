Mãe e filho à aventura na Comic Con. "Ele passa tanto tempo a jogar que tenho de começar a aprender"

Veja também: Fotogaleria. "Geeks" super-heróis da cultura pop invadem Comic Con O calor que se faz sentir no Passeio Marítimo de Algés não convida a que se esteja muito tempo fora das tendas gigantes ali montadas para acolher a sexta edição da Comic Con. Entrando nalgumas delas parece que se muda de dimensão. Há jovens – alguns não tão jovens quanto isso – vestidos de acordo com as suas personagens preferidas, estatuetas e muitos ecrãs. Sobretudo, claro, na Gaming Area. É aqui que encontramos Teresa, que prefere dizer que tem mais de 40 anos, e o seu filho Gil, 12 anos. Estão animadamente instalados num puff a jogar um jogo de consola. “Em casa não costumamos jogar juntos. Mas ele passa tanto tempo a jogar que eu tenho de começar a aprender”, diz Teresa, já a denunciar alguma preocupação com o tempo que o filho passa em frente aos ecrãs. Questionada sobre se há regras sobre o tempo de jogo, Teresa esclarece: “é ao fim-de-semana e nas férias até querer”. Gil não tem um número de horas limite para jogar, mas os pais esforçam-se para garantir que ele sai da frente do ecrã. “Tentamos fazer atividades com ele para ele não passar o dia inteiro a jogar. Se ele ficar em casa, está sempre a jogar, a ver Youtube. Ele não consegue dosear, por ele estaria as 24 horas do dia”, descreve Teresa. Gil toma a palavra para justificar porque não pára de jogar. “Gosto tanto que não dou pelas horas”, afirma o rapaz que não esconde que, entre ficar em casa a jogar ou ir ter com os amigos, prefere jogar. “É uma coisa … Uma pessoa vai com ele, passeia, faz-lhe viagens ao estrangeiro e ele, se escolher, é jogo. Nem andar a cavalo, nem andar de barco, nada disso o motiva”, desabafa a mãe. Ainda assim, diz Teresa passando em revista os amigos do filho, “há piores”. “Por exemplo, o Augusto, nem à piscina e a praia vai, passa as férias em casa”, diz.

A ideia de ir à Comic Con não é inocente, revela Teresa. “É um programa que já no ano passado ele queria ter feito e que eu sabia que ele ia gostar, mas aproveito para lhe apresentar todo o mundo da banda desenhada, ver outros mundos, estamos também a ver séries – 'Capitão América', 'Guerra dos Tronos'… Entrar um pouco no mundo da fantasia e desviá-lo dos jogos”, remata. Saimos da “Gaming Area” e damos uma volta pelo recinto. Há vários espaços para ver filmes, há palestras a decorrer e há também o “Geek Market”. Trata-se da maior zona comercial da Comic Con, onde se vê de tudo: bonecos de coleção, t-shirts, camisolas, pins, pantufas, peluches. Tudo serve para alimentar o gosto por determinada série ou personagem. Dentro do “Geek Market” há também a zona dos artistas, onde, por estes dias, uma dúzia de desenhadores vai estar disponível para dar autógrafos, conversar com leitores e admiradores, enquanto vão rabiscando descontraidamente mais alguns desenhos. Banda desenhada e trajes a rigor A BD é precisamente o que traz Bruno Simões ao recinto. “Venho essencialmente para conhecer os desenhadores de banda desenhada. Este ano quero ver sobretudo Ivan Reis e Joe Prado”, diz Bruno, que veio da Lourinhã de propósito para, pela terceira vez, visitar a Comic Con. Não muito longe do sítio onde está Bruno salta à vista a presença de duas jovens vestidas a rigor. Daniela, 26 anos, vem do Porto e está vestida de Zatanna, uma super-heroína da DC Comics. Para Daniela, ir à Comic Con assim trajada já é uma tradição. “Venho sempre, primeiro quando se realizava na Exponor. Venho com os amigos, para nos divertirmos, vestirmos coisas diferentes, vermos outras pessoas e vermos as coisas de que gostamos, neste caso, séries, jogos”. Ao lado está a amiga Sara, 32 anos, também vinda do Porto. Sara está vestida de Princesa Mononoke, personagem principal do filme japonês com o mesmo nome.