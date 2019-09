Fotogaleria. "​Geeks" super-heróis da cultura pop invadem Comic Con

O entretenimento e a cultura pop estão em destaque a partir desta quinta-feira no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, na 6.ª edição da Comic Con Portugal.



O recinto apresenta mudanças em relação ao ano passado. O espaço está dividido em três grandes áreas: uma área de programa, onde estão inseridos os dez temas que fazem parte da Comic Con - Cinema, Televisão, Banda Desenhada, Literatura, Gaming, Cosplay, Anime, Manga, Música e New Media -; uma área de experiências; e a área comercial, o 'geek market'.

Na área de programa, vão estar, entre outros, dos atores Millie Bobby Brown, protagonista da série "Stranger Things", Tricia Helfer, da série "Battlestar Galactica", Alexander Ludwig, de "Vikings", e Benedict Wong, que participou nos filmes "Vingadores: Endgame" e "Vingadores: Guerra do Infinito".

Anthony Carringan e Todd Stashwick, da série "Gotham", e Kevin McNally, Mr. Gibbs de "Piratas das Caraíbas", são outros nomes confirmados.

Em destaque este ano, sobressai também a evocação de Stan Lee, criador de grande parte do Universo Marvel, com heróis como Homem-Aranha, X-Men, Vingadores, Quarteto Fantástico ou Hulk, que morreu em novembro passado, aos 95 anos.

Estarão representados, entre outros, a mansão dos Vingadores, a torre que alberga o Quarteto Fantástico ou ainda a casa do Doutor Estranho.

Stan Lee é também tema para uma exposição, numa parceria com o Festival de Banda Desenhada da Amadora.

Na Comic Con Portugal, os visitantes, que no ano passado foram cerca de 110 mil, de acordo com a organização, podem participar em painéis de perguntas e respostas, sessões de autógrafos e fotografia com os convidados, ver e experimentar novidades de videojogos, participar em torneios ou encontrar edições especiais de livros e artigos colecionáveis.

A lista de convidados deste ano inclui ainda os escritores Richard Zimler e Filipe Faria, o ator Joaquim de Almeida, o autor de BD Nuno Plati, o realizador Bill Plympton, o ilustrador e autor de BD Manuel Morgado e o autor de BD Fabio Civitelli.

Na área da BD contam-se também nomes de autores como o norte-americano Ed Brubaker e a ilustradora Susa Monteiro, entre outros.

Os preços dos bilhetes diários variam entre os 25 e os 35 euros. Os passes gerais custam 85 euros e os passes de fim de semana custam 60 euros.

A organização prevê que, em média passem pelo recinto entre 10 mil a 35 mil espectadores por dia, prevendo-se que durante os quatro dias do evento o número de espectadores supere os 100 mil.

A PSP vai estar empenhada em garantir que tudo corre bem durante mais uma edição da Comic Con e deixa alguns conselhos.

Os visitantes devem privilegiar a utilização de transportes públicos e consultar a lista de itens proibidos que não poderão levar para o recinto do festival.